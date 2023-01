Liberado el pago de los bonos Beca Enseñanza Media y Beca Universitaria

El Gobierno de Venezuela Liberó el pago de los bonos Beca Enseñanza Media y Beca Universitaria

Este lunes 23 de Enero continuaban los pagos de los bonos Beca Enseñanza Media y Beca Universitaria correspondientes a enero a través del Sistema Patria. Dicho subsidio se viene depositando desde el pasado martes y beneficia a aquellos estudiantes registrados en la plataforma Patria.

La cuenta de Twitter de Bonos Protectores Social Al Pueblo, página oficial que proporciona información sobre el Carnet de la Patria, informó que desde el 17 de enero se iniciaron la entrega de estos bonos cuyos montos fueron actualizados recientemente.

El monto del subsidio Beca Enseñanza Media es de 67,60 bolívares, mientras que el bono Beca Universitaria es de 101, 31 bolívares, equivalentes a $ 3,29 y $ 4,93, respectivamente, calculados a la tasa actual del Banco Central de Venezuela.

Es el cuarto subsidio especial a entregarse por la plataforma tras el Bono de Reyes 2023, Bono contra la Guerra Económica y Bono de la Patria. Estos están orientados únicamente a estudiantes registrados en el Sistema Patria.