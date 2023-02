Gobierno de Venezuela entrega el Bono Tú Cuentas por Venezuela, Monto a Cobrar y como recibirlo.

Gobierno de Venezuela entrega el Bono Tú Cuentas por Venezuela

El Gobierno venezolano comenzó a depositar el bono «Tú Cuentas por Venezuela».

DONDE SE CONSULTA SI LE LLEGARÁ EL BONO

Entrando en su perfil del sistema patria, usted debe verificar que todos sus datos estén actualizados para poder recibir el bono, puede seguir la guía que puede ver aquí para asegurarse que le llegue el bono.

MONTO A COBRAR

72 bolívares, equivalentes a 3,22 dólares, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

CUANDO SE COBRA

El usuario debe responder a la encuesta del Censo de Población y Vivienda para que el bono le sea asignado de forma automática siempre y cuando este todo actualizado en su perfil de plataforma patria.

Esta ayuda social está dirigida a los jefes de familia que hayan completado el formulario de empadronamiento del XV Censo de Población y Vivienda.

El Ejecutivo Nacional mantiene abierto el sistema de empadronamiento vía digital en la página xvcenso.gob.ve donde deben registrarse los que aspiren recibir este nuevo aporte vía Sistema Patria.