Compró un pueblo fantasma y ahora le sirve de refugio contra el coronavirus

Muchos han buscado un refugio contra el coronavirus; ejecutivos de Silicon Valley se han ido a los búnkeres que con anticipación pagaron esperando el «por si acaso pasa algo», algunos circuitos de búnkeres están en Estados Unidos, otros en Nueva Zelanda y otros en Alemania, pero el caso de Brent Underwood quién decidió abandonar su casa y compró un pueblo fantasma para instalarse en Cerro Gordo, sí, un “pueblo fantasma” que adquirió en el año 2013 junto a un amigo es bastante particular.

Los dos hombres invirtieron todos los ahorros que tenía para ser los dueños de este pueblo minero, ubicado en las montañas Inyo, California, Estados Unidos. Inicialmente estuvieron interesados en que fuera una atracción turística pero la situación ha cambiado al menos por ahora, les sirve cómo un refugio altamente seguro contra el coronavirus.

«Hasta ahora ha sido una experiencia salvaje ser dueño de un ‘pueblo fantasma’ y nos estamos divirtiendo mucho averiguando qué hacer con él», asegura Underwood.

En : Insólito