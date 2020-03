Con al menos 7 posibles escenarios: Científicos australianos estiman hasta 68 millones de muertos por el Coronavirus mediante modelo matemático.

La Universidad Nacional Australiana ha realizado la primera evaluación del impacto global del covid-19 en la economía mundial partiendo del modelo de uno de los autores del estudio utilizado para calcular las consecuencias del coronavirus SARS en 2002-2003 y de la pandemia de gripe de 2006.

El documento presenta siete posibles escenarios que van de baja a alta gravedad, tanto en China como en el resto del mundo. El mejor escenario, el «de baja gravedad», vaticina más de 15 millones de muertes a nivel global a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y pérdidas de 2,4 billones de dólares del PIB mundial.

A medida que la gravedad de la situación aumenta, el potencial coste máximo crece hasta 9 billones de dólares del PIB mundial. Los autores del estudio sostienen que se puede evitar que el covid-19 salga tan caro si todos los países hacen más inversiones en su sanidad pública.

En cuanto a la mortalidad, el peor escenario predice más de 68 millones de muertes en todo el mundo este año. Más de 16 millones se registrarían en la India, seguida de China con más de 12 millones de decesos, Indonesia con casi 3 millones, EE.UU. y Brasil con más de un millón y Rusia con 837.000. En México fallecerían 828.000 contagiados, mientras en Argentina la cifra se elevaría a 226.000.

La investigación tiene en cuenta seis sectores económicos: energía, agricultura, minería, servicios, fabricación duradera y fabricación no duradera. El análisis se centró en 20 países y cuatro regiones (el resto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el resto de Asia, otros países productores de petróleo y el resto del mundo).

Los países con el mayor riesgo son:

Argentina, México, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, el resto de la Eurozona, Indonesia, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia, Arabia Saudita, Turquía y Sudáfrica.

En el escenario «de alta gravedad», las pérdidas económicas de China en 2020 constituyen 1,6 billones de dólares de su PIB.

En EE.UU. serían de 1,7 billones de dólares y en Japón de 549.000 millones, mientras que el PIB de la India perdería 567.000 millones de dólares. Las pérdidas de México constituirían 98.000 millones de dólares y en Argentina de 56.000 millones.

Incluso en el caso de un brote contenido del nuevo coronavirus, la economía global se vería afectada de manera significativa a corto plazo, y si al final el COVID-19 desemboca en una pandemia global, los costes crecerían con gran rapidez.

«Incluso en el mejor de los casos, un impacto de baja gravedad, la repercusión económica va a ser enorme, y los países necesitan trabajar juntos para limitar el potencial daño al máximo», señala Warwick McKibbin, uno de los autores del estudio. «Este es particularmente el caso cuando se trata de la potencial pérdida de vidas«, agrega.

Con información de RT.

