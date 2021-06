“Con la lírica de Cáceres” la marca que identifica los nuevos éxitos de la música latina

Con letras sentimentales, ritmos latinos y un estilo versátil el cantautor venezolano Cáceres sigue contagiando a los grandes de la música latina con sus pegajosas composiciones.

En la medida que gana admiración y respeto de parte de los grandes colegas de la industria musical, Cáceres continúa apoderado de los puestos de honor de las carteleras radiales de Venezuela con su tema “Volver a casa”, por más de 5 semanas consecutivas y al mismo tiempo conquistando el puesto #1 con la canción “Vacaciones” en su versión salsa, convirtiéndolo en el único artista venezolano con dos canciones en el chart dentro de Monitor Latino. Este tema popularizado inicialmente por Wisin, fue el que le abrió las puertas y generó reconocimiento de talla mundial.

El artista zuliano prepara el lanzamiento de un nuevo éxito grabado en colaboración con el sonero del mundo Oscar D’ León. Se trata de “Se Vuelve loca”, tema que popularizó la agrupación CNCO en el año 2018 y ahora viene en las voces de Cáceres feat. Oscar D’ León en el ritmo contagioso de la salsa con reggaetón. Este tema también contará con una pieza audiovisual, rodada en la ciudad de Miami, bajo dirección y producción de Luis Miguel Leal y Alex Galán.

– “Para mí es un sueño cumplido grabar con Oscar D’ León, además de poder unir dos generaciones y dos géneros como la salsa y reggaetón en este tema”, comentó Cáceres, quien también pudo adelantar que el estreno sería desde la isla del encanto, Puerto Rico.

Actualmente, el compositor del éxito “Vacaciones” está por terminar su primer álbum como solista. Una producción que contará con siete temas cargados de melodías urbanas, pero de corte romántico, que llevará por nombre “Mil Amores”. – “Estoy dedicado totalmente a mi carrera como cantante, sin embargo, estos últimos días he estado trabajando en lo nuevo que presentarán para sus discos Shakira, JLo y Christina Aguilera.”, enfatizó el artista.

– “Careces es el cantautor de la nueva generación. Sus letras llevan un código de comunicación actual y una agradable melodía que llega directamente al alma”, comenta el acertado hombre de radio, amigo y consejero del cantante, el ejecutivo Nerio Struve con 30 años de experiencia.

Recordemos que Cáceres está residenciado en la ciudad de Miami desde hace varios años, desde entonces ha estado escribiendo temas como “Felices los 4” para Maluma y Marc Anthony, “Mayores” para Becky G y Bad Bunny, “No me acuerdo” para Thalia y Natti Natasha, “Duro y suave” para Lesli Grace y Noriel y recientemente “Jacuzzi” para Anitta y Greeicy, entre otras.

