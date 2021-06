Confirman que combinar vacunas anti-COVID mejora su eficacia

Dos estudios publicados este lunes 28 de junio por la Universidad de Oxford aseguran que espaciar en hasta 45 semana las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca mejora ostensiblemente la respuesta inmune (hasta cuatro veces en comparación con un intervalo de cuatro semanas), y que combinar ese preparado con el de la empresa alemana BioNTech (conocido también como Pfizer) ofrece también una elevada respuesta ante el SARS-CoV-2.

Los investigadores demostraron que, lejos de mermar la eficacia de la vacuna, un intervalo de poco más de 11 meses entre las dos dosis necesarias de AstraZeneca/Oxford mejora la respuesta inmunitaria al virus.

«Esto debería ser una noticia tranquilizadora para los países con menos suministros de vacunas, que pueden estar preocupados por los retrasos en la obtención de segundas dosis», comentó el profesor Andrew Pollard, director del Oxford Vaccine Group.

Combinar vacunas anti-COVID

A raíz de esta nueva investigación, los científicos también descubrieron que una tercera dosis inyectada más de seis meses después de la segunda da lugar a un «aumento significativo» de los anticuerpos y provoca un «fuerte incremento» de la respuesta inmunitaria, incluso contra las nuevas variantes del coronavirus. Este estudio, sin embargo, aún debe ser sometido a revisión por otros expertos, informó AFP.

«No sabemos si se necesitarán inyecciones de refuerzo debido a la disminución de la inmunidad o para aumentar la inmunidad contra las variantes», destacó Teresa Lambe, autora principal del estudio.

Pero señaló que la investigación muestra que una tercera dosis de la vacuna «se tolera bien y aumenta significativamente la respuesta al nivel de los anticuerpos». «Es una noticia muy alentadora si se constata que es necesaria una tercera dosis», agregó.

