Conoce al Récord Guiness venezolano con 238 firmas tatuadas en su espalda

Funky Matas dio inicio hace algunos años a un proyecto que lo llevó a convertirse en Récord Guiness. Hasta la fecha cuenta con 238 firmas tatuadas en su espalda, duchas firmas son de personalidades reconocidas a nivel mundial como Kevin Hart, Jackie Chan, Will Smith, Michael J Fox, Christopher Lloyd, entre otros. Con una vida cargada de aventuras insólitas, este tatuador e influencer venezolano, hace que conectemos todos los días con su buena energía y sus mensajes positivos a través de sus redes sociales.

Sobre las firmas en su espalda, nos comenta “El récord mundial fue inesperado. Nunca fue mi intención romper un récord con este proyecto. Simplemente quería que la gente más cercana en mi vida me tatuara la espalda con su firma. Y poco a poco se fue expandiendo la idea y se unieron muchísimas personas importantes”.

Este Record Guiness venezolano llegó a Estados Unidos con tan solo 6 años, estudió música en Los Ángeles, y mientras estudiaba fue seleccionado para ser parte de un videoclip de la banda Red Hot Chili Peppers, la canción es “Tell Me Baby”. Apasionado por los riesgos, y el arte, Funky comienza a tatuar, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en tatuarse a sí mismo en caída libre.

La fama del venezolano está acompañada de patrocinantes como la marca Freewire Entre sus otras hazañas, casi imposibles, se encuentra la de escalar la señal de Hollywood, entre tantas otras que podemos disfrutar en su web www.funkymatas.com

A través de sus redes sociales es un motivador genuino y apasionado, todos los días trasmite a sus seguidores el amor por VIVIR con gran intensidad “En mis redes intento atrapar o intrigar a gente con mis locuras y después, que están ahí, transmitir un mensaje positivo. Repartir mucho amor. Eso es lo que siento que vine a hacer al planeta tierra”

La invitación es a que descubras a este talentoso venezolano que disfruta llevar cada experiencia al límite rodeado de alegría y pasión.

