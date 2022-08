Conoce el «Lado oscuro de la luna» con Megan

Miami, FL, 25 de marzo, 2022.- (@MinayaPR) La talentosa cantante Megan Mullin lanza su segundo sencillo titulado “Darkside of the Moon” (Lado oscuro de la luna) disponible en todas las plataformas musicales bajo la distribución de The Orchard y PC Records, empresa presidida por el veterano Hamilton Caucayo.

“Darkside of the Moon” tiene un doble significado con su voz suave y sensual, un ritmo oscuro, futurista, con guitarra eléctrica y la letra de Megan.

Describe una conexión cósmica oscura y retorcida, o una aceptación de la oscuridad y la luz dentro de uno mismo, inspirado en las propias experiencias de Megan con la ansiedad, sentirse incomprendida, problemas de confianza y depresión.

Se retrata a sí misma como la luna, misteriosa y algo que nadie realmente «ve». En este caso, solo la persona adecuada puede comprender y sumergirse sin miedo en lo desconocido con confianza.

Con inspiración del álbum «The Dark Side of the Moon» de Pink Floyd, Megan comparte el mismo concepto de ilusiones, oscuridad, locura y aceptación.

Luego de varios años estando en el foco de las principales producciones musicales de los artistas del momento como modelo y bailarina, Megan sigue apostando en su carrera como cantante del que ya dio a conocer su primer sencillo titulado «AYL».

Megan ha sido influenciada musicalmente por grandes artistas como Michael Jackson, Mariah Carey, Beyonce, Britney Spears, Rihanna, Aaliyah, Shakira y JLO, de quienes ha aprendido que el talento y perseverancia forman parte del éxito.

Nacida en New Jersey, Estados Unidos, esta explosiva mujer pasó gran parte de su juventud en Sydney, Australia, donde fue perfeccionando su estilo que luego la trajo hace unos años a Estados Unidos, esta vez a Miami donde actualmente reside y desarrolla su carrera profesional.

Desde los 3 años de edad inició sus clases de baile que la colocaron en diferentes presentaciones, competencias y recitales para dar el salto en grande y colocarse entre la élite de bailarinas profesionales, participando en importantes giras musicales de grandes estrellas y además participando en múltiples vídeos clips, premiaciones y programas de televisión como figura principal gracias a sus cualidades.

Su carrera como cantante inició con la composición de temas como un hobby donde la artista explica que “iba junto a mi hermana a los estudios de grabación para darle vida a las ideas que iban llegando a mi cabeza” así comenzó a inclinar su amor por el arte no sólo en el baile, sino también como cantante.

Aunque sus múltiples giras y trabajo en el baile, la mantenían en constante actividad, fue justo en medio de la pandemia que retomó la idea de ser cantante con su propio proyecto musical y comenzó a trabajar enfocada en su propósito que la coloca hoy como una futura estrella de la música.

Entre los artistas que Megan ha participado como bailarina y modelo se destacan Maluma, Nicky Jam, Yandel, Jay Wheeler, Mike Towers, Anuel AA, entre muchos otros.