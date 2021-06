Consorven cumple 32 años en la defensa de los derechos de las personas Sordas en Venezuela

Consorven cumple 32 años en la promoción y defensa de los derechos de las personas Sordas en Venezuela

Prensa Consorven, 08/06/2021.- El pasado 3 de junio, la Confederación Sordos de Venezuela arribó a sus 32 años en defensa de los derechos de las personas Sordas en el país. En el marco del aniversario, Juan Ángel De Gouveia, su actual presidente, señaló la larga trayectoria de la organización y quiso destacar los logros que se han obtenido en los últimos años.

«Este 3 de junio la Confederación Sordos de Venezuela cumplió 32 años de su fundación; entre los logros obtenidos, podemos mencionar que la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre el capítulo de discapacidad en Venezuela, tomó en cuenta las observaciones que Consorven hizo en el informe alternativo que presentó ante la ONU; ha sido un camino largo lleno de muchos logros que nos enorgullecen”, dijo De Gouveia.

También destacó, que en estos últimos meses, desde la llegada de la pandemia, se ha logrado formar a más de 1000 personas en materia de discapacidad; “es algo importante aunque sabemos que aún tenemos todavía mucho trabajo por hacer».

Manifestó que actualmente existe más y mejor comunicación con las Personas Sordas, que a pesar del confinamiento por el Covid-19, la tecnología y el uso de las redes sociales ha colaborado en el área de formación, aportando conocimiento, no solo a las Personas Sordas, sino al público en general en la formación de los Derechos Humanos y la inclusión de las Personas Sordas y con algún tipo de discapacidad.

Entre los logros de los últimos meses, destacó la participación de Consorven en asesorías, formación y acompañamiento a 13 organizaciones de corte humanitario, que realizan actualmente trabajos en el país, con el objetivo de generar cambios y procesos inclusivos dentro de lo que son sus políticas, actividades y procedimientos.

Asimismo añadió que se han impartido algunos seminarios web que permiten difundir y visibilizar la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y en el mundo, con referentes planteados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones internacionales a nivel de investigación.

Se han realizado acompañamientos a través de la parte jurídica, así como orientaciones y apoyo psicosocial mediante la Plataforma PARA, donde se cuenta con un equipo de trabajadores sociales, psicólogos e intérpretes de Lengua de Señas Venezolana (LSV).

“Constantemente, junto a la Fundación Vanessa Peretti, realizamos estudios de investigación para conocer de primera mano las condiciones en que viven las Personas con Discapacidad Auditiva en el país y cuáles son los principales requerimientos, velando siempre para que se cumpla cada uno de los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en Venezuela”.

También destacó que Consorven, representado por su persona, forma parte de la directiva de la Federación Mundial de Sordos (FMS), organización integrada por 137 países, que define las políticas y lineamientos en torno a las acciones de promoción, difusión y protección de las personas Sordas de todo el mundo, que contempla además, la protección y consolidación de la Lengua de Señas de cada país.

Recalcó que uno de los objetivos principales de Consorven es la defensa de los derechos humanos de las persona sordas, «su formación en esta materia es indispensable para que todos conozcamos nuestros derechos y poder exigirlos a cabalidad; esa es parte de nuestra tarea: ser multiplicadores de esa información para empoderar a las Personas Sordas en Venezuela».

Añadió que como organización, ha crecido y fortalecido al equipo de trabajo, buscando mejoras y beneficios para la comunidad de Sordos, así como ayudar al fortalecimiento de las Asociaciones de Sordos en el país y otras organizaciones aliadas, para aportar soluciones a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a causa de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.

“Hay casos muy preocupantes. Gracias a esas alianzas, hoy podemos ofrecer ayudas técnicas, donaciones, cestas de alimentos, kits de higiene y limpieza, medicinas y sobre todo acompañamiento a las personas, que sepan que no están solos».

Finalmente manifestó que trabajando en equipo se puede salir fortalecidos, “sólo así podemos romper barreras y brindar bienestar a quienes lo necesitan para que nadie se quede atrás”.

