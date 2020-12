Consorven sigue en pie de lucha por la igualdad y el respeto de los DDHH

Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, para conmemorar la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1948. En esta ocasión, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), sigue en su lucha por lograr la equidad, igualdad y el respeto por los DDHH para todas las personas, especialmente, aquellas con algún tipo de discapacidad, quienes resultan más vulnerables.

“Consorven tiene más de 30 años luchando por los derechos de las Personas Sordas, ahora más reciente, incorporamos otros tipos de discapacidad, porque velar por los DDHH no es cuestión de discapacidad, ni de sexo, raza, religión o condición, es cuestión de respetar a los seres humanos como personas”. Dijo De Gouveia.

Consorven comenzó la semana pasada –en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad- la campaña #YoTambiénTengoDerechos, donde a través de material audiovisual accesible publicado en sus redes sociales, muestra cuáles son los principales Derechos Humanos establecidos en la Declaración Universal de los DDHH.

Juan Ángel De Gouveia expresó preocupación por la situación actual en que se encuentran las Personas con Discapacidad en el país, tal como lo han demostrado estudios recientes realizados por la organización que dirige.

“La situación de los DDHH en Venezuela se ha agravado en los últimos años por la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, y actualmente, desde que se conoció de los primeros casos de coronavirus en Venezuela, los sectores más vulnerables son las Personas con Discapacidad. Estudios que hemos hecho recientemente, muestran cómo se ha mermado el derecho a la salud cada vez que vamos a un hospital, o lo que cuesta adquirir las medicinas para determinadas patologías, sin contar el acceso a los servicios básicos como agua, electricidad, transporte público y gas”.

Asimismo señaló casos de PcD que han perdido sus enseres y viviendas a consecuencia de las lluvias que han anegado distintas zonas del territorio nacional y ha sido poca o nula la ayuda que se ha recibido por parte del Estado ante estas emergencias naturales.

“Consorven junto a la Fundación Vanessa Peretti, Acnur y otras organizaciones, hemos recorrido varios sectores del país, donde compartimos la angustia de centenares de familias que han sido afectadas por las lluvias, hemos estado monitoreando la situación y haciendo enlaces con otras ONG’s para tratar de ayudar a quienes han perdido todo”.

La asesoría legal y el derecho a la legítima defensa también han sido otras de las violaciones de las que ha sido víctima esta comunidad, como es el caso del joven Anthony Molina, detenido desde el año 2017.

Finalmente, De Gouveia manifestó que la defensa por los DDHH debe ser prioridad para todas las personas, por eso invitó a conocer cuáles son estos derechos y cómo exigirlos, “solo de esta manera podremos alcanzar la libertad y el respeto de todos para todos”.

