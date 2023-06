Continúa el crecimiento de 5G con el desarrollo de nuevos servicios

• Las conexiones 5G alcanzan 1.200 millones en el mundo; se prevé que lleguen a 1.900 millones al término de 2023 y a 6.800 millones al término de 2027

• Las conexiones 5G en América del Norte tienen una penetración del 36% de la población, y se proyecta que alcanzarán los 601 millones a fin de 2027; aproximadamente 100 millones por año

• 267 redes comerciales 5G y 703 redes comerciales LTE ya desplegadas.

BELLEVUE, Washington. – 29 de junio de 2023 – En el primer trimestre de 2023, la adopción de 5G continuó marcando un ritmo intenso, y colocó a la quinta generación de tecnología celular inalámbrica en camino a sumar casi mil millones de conexiones nuevas por año. Datos de Omdia y 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores generaciones en todo América, señalan una fuerte penetración en el mercado de América del Norte, mientras nuevos desarrollos de redes 5G se aceleran alrededor del mundo.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “Con las redes 5G de América del Norte activas, estamos viviendo un fuerte ciclo de suscripciones a 5G en Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, están surgiendo otros mercados para la 5G, lo que genera el potencial de miles de millones de conexiones 5G nuevas. Actores claves en el ecosistema desempeñarán un papel enorme en la provisión de nuevas funciones y capacidades tecnológicas para hacer realidad la promesa de la 5G en todo el mundo”.

Los últimos datos de Omdia revelan un avance significativo en 5G tras sumarse 157 millones de conexiones 5G adicionales en el mundo entre el T4 de 2022 y el T1 de 2023. Este pico en la adopción crea el marco propicio para un crecimiento aún más acelerado durante todo 2023, con una cantidad de conexiones 5G mundiales que se proyecta se acercará al hito de los 2000 millones. El pronóstico muestra una trayectoria extraordinaria, con la predicción de que las conexiones 5G alcanzarán la asombrosa cifra de 6800 millones al término de 2027. Esto se traduce en un crecimiento anual promedio de casi mil millones de conexiones nuevas, lo que pone de relieve la escala y el impacto sin precedentes de la tecnología 5G.

América del Norte continúa afirmando su liderazgo en la conectividad inalámbrica de 5G, al tiempo que la adopción sostenida alimenta la demanda adicional de mejores servicios de las redes 5G. Al término del T1 2023, la región ostentaba cifras impresionantes: 133 millones de conexiones 5G y la asombrosa cantidad de 503 millones de conexiones LTE. La tasa de penetración de 5G en el mercado de América del Norte está trepando en forma constante, y actualmente se ubica en casi el 36 por ciento, tras haberse activado 14 millones de conexiones 5G nuevas durante el primer trimestre de 2023.

Kristin Paulin, Analista Principal de Omdia, dijo: “Los primeros despliegues de 5G sentaron una base sólida y ahora los operadores están centrados en la 5G autónoma y posteriores para avanzar la 5G y producir más innovaciones. Para 2025, se prevé que la 5G sea la tecnología móvil dominante en América del Norte. Y, durante el período de cuatro años desde el término de 2023 hasta el término de 2027, Omdia pronostica que el crecimiento de la 5G en América del Norte será del 184%, lo que la ubicará en 601 millones de suscripciones”.

En América Latina y el Caribe, las redes LTE de 4G continúan demostrando resiliencia y crecimiento robusto en el T1 de 2023. La región marcó el récord formidable de 553 millones de conexiones LTE de 4G, lo que refleja un crecimiento trimestral del 2,1 por ciento, y el equivalente de 11 millones de suscripciones LTE nuevas. Además, al término de 2023, se proyecta que la región cuadruplicará su cantidad de conexiones 5G para alcanzar los 62 millones. Se estima que la región alcanzará los 407 millones de conexiones 5G en 2027.

Según José Otero, Vicepresidente de 5G Americas para el Caribe y América Latina: “La tecnología inalámbrica móvil 5G y LTE continúan avanzando y constituyendo la base de la conectividad de banda ancha en la región. Procesos recientes de asignación de espectro en Guatemala, Perú y Uruguay dan cuenta del interés de los gobiernos de la región por expandir LTE y trabajar para habilitar el crecimiento de la 5G en sus mercados. A medida que ocurran más procesos de asignación y los terminales 5G resulten accesibles para el mercado masivo, la 5G se convertirá en una realidad para muchos suscriptores en la región.»

En total, la cantidad de redes 5G comerciales en el mundo alcanzó las 267, según datos de TeleGeography y 5G Americas. Se espera que esta cifra alcance las 386 al término de 2023 y 413 al término de 2025, lo que representa un fuerte crecimiento de las inversiones en redes 5G en muchas regiones del mundo. A continuación, se resume la cantidad de despliegues de redes 5G y LTE de 4G al 15 de junio de 2023:

5G:

Global: 267

América del Norte: 14

Caribe y América Latina: 28

LTE 4G:

Global: 703

América del Norte: 17

Caribe y América Latina: 129

Visite 5G Americas para más información, gráficos de estadísticas, una infografía y una lista de despliegues LTE y 5G por operador y por región. Los datos de suscripciones y proyecciones son provistos por Omdia y los datos de despliegues por 5G Americas y TeleGeography (GlobalComm).

NOTA DE PRENSA