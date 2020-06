Crazy Love de Luli llega al primer puesto en Mueve 50

Caracas, junio 2020 – Tras 6 semanas en la reconocida cartelera musical, Luli se adueña del primer lugar del top Pop Suave de la cartelera radial más importante de Venezuela, adicionalmente el audiovisual de este sencillo fue producido por la casa productora internacional TRINI Producciones, el cual logró superar las 70 mil visitas.

Crazy Love es el nombre de este seductor single, escrito por la cantautora venezolana Luli residenciada en New York-EEUU, quien nos sigue demostrando su calidad y talento musical, posicionándose rápidamente como una artista emergente, bajo la producción general musical y audiovisual de los hermanos Alejandro y Hernán Gómez, mejor conocidos como “El Profe Gómez Bass” y “Drumernan».

Crazy Love cuenta con una fusión interesante donde se hicieron presentes la agrupación musical venezolana Compasses, quienes ejecutaron su instrumentación típica venezolana como el arpa, cuatro y maracas, adicionalmente se agregaron elementos pop y urbanos por la agrupación Trinidad y arreglos clásicos del maestro Xavier Perri interpretados por músicos del Sistema de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Crazy Love es la banda sonora perfecta para expresar la locura del amor y sus consecuencias, entrelazando su pegadiza melodía con un mensaje cargado de vivencias personales de una relación tormentosa en la que cualquiera puede atravesar en algún momento de su vida. La mezcla y mastering de la producción se realizó en Argentina a cargo de los ingenieros de mezcla y máster Pablo Governatori y Daniel Ovie, ingenieros reconocidos por múltiples premiaciones de la Academia Latín Grammy y Grammy Awards.

El tema se podrá visualizar en el canal de YouTube del artista y en las plataformas digitales como ITunes y Spotify, entre otros.

“Tú crees saber más que yo, crees ser mejor que yo, no sabes no sabes no. Lo que no entiendes es que fuiste tú quien me falló, ahora te digo adiós…” es parte de la letra de este canto de amor tormentoso en el que Luli utiliza el lenguaje universal de la música para invitarnos a reencontrarnos con nosotros mismos y a buscar primero el amor propio.

