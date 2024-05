Galería ABRA presenta exposición individual de Leonardo Nieves en el Centro de Arte Los Galpones

El 11 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m., la galería ABRA inaugurará en el galpón 6 del Centro de Arte Los Galpones la exposición individual “La noche rota. Paisajes emotivos”, del artista venezolano Leonardo Nieves.

La muestra reúne una selección de obras realizadas recientemente por Leonardo Nieves en múltiples técnicas: instalación, monotipos, ensamblajes, libro de artista, entre otros. Sobre el proyecto, el artista explica que toma como premisa “la simbología de la noche, como telón de fondo para crear instancias de una cartografía emotiva; donde la nostalgia, los desencuentros y las rupturas dan cuenta de la complejidad de las relaciones humanas”. Entiende así el momento de oscuridad de la noche como “espacio de desahogo, de reflexión”.

En “La noche rota. Paisajes emotivos”, Leonardo Nieves continúa su exploración artística con el soporte gráfico y relaciona su trabajo actual con exhibiciones anteriores, revisando constantemente lo que ha creado y recuperando algunos elementos de piezas del pasado.

La muestra se estará presentando hasta el domingo 23 de junio de 2024, en el galpón 6 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Leonardo Nieves [Caracas, 1977]

Egresado del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón, mención Artes plásticas; egresado de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, como técnico medio en Artes gráficas, mención Diseño gráfico; y miembro asociado del Taller de Artistas Gráficos Asociados Luisa Palacios (TAGA). Fue técnico en conservación y montaje en la CPPC Fundación Cisneros, ejerció como asistente de la coordinación artística y administrativa del TAGA y del Centro de Conservación Álvaro González. Entre sus exposiciones individuales se encuentran: Inestable (Galería ABRA, 2021), Fuera de sitio (Galería ABRA, 2017), Piezas de archivo (Oficina #1, 2014), Apuntando territorios (El Apartaco, 2013), Diálogos con el espacio (Librería El Buscón, 2008), entre otras. Ha participado en muestras colectivas nacionales e internacionales desde el 2002, entre las que destacan: Materia y matriz. Feldman. Nieves. Romero en la Sala TAC (2023), Esqueje en la Galería ABRA (2016), el Premio Eugenio Mendoza 12 + 1 en la Fundación Sala Mendoza (2015), Giro libre en la Galería Espacio 5 (2015), Interwoven en la Galería Merzbau de Miami (2015) y en Art Motion en la Sala Mendoza (2015). Además, en los espacios de ABRA, Nieves ha dictado numerosos talleres relacionados a sus procesos artísticos.

