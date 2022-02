Con una imagen renovada y juvenil, el artista norteamericano Crazy Rocco lanza su nuevo sencillo promocional “Si fueras” junto a la intérprete venezolana Grecia, para dar inicio al 2022 de manera musical.

Una fusión tropical con ritmos urbanos es lo que representa “Si fueras”, la canción que describe el desamor y estuvo bajo la producción musical de Abner Ramírez (@abneroficial) y mezcla y máster de Jorge Armando Manosalva.

Su videoclip oficial se realizó desde los murales del reconocido museo de Wynwood, Florida, por el director Champ (@camarachamp) en un concepto bastante colorido y fresco.

Esta alianza entre los artistas ha sido bajo la asociación de Del Imperio INC, disquera y casa productora de Crazy Rocco, para seguir marcando pauta y mantener la línea musical del intérprete.

“Gracias a Grecia y a su equipo de trabajo por darme la oportunidad de crear este hit. Esta unión es muy significativa para mi carrera”, expresó Crazy Rocco.

Recordemos que, en el 2021, Rocco Etchevers -nombre de pila del artista- estrenó dos colaboraciones importantes, entre ellas “Atrapado” junto a Raki y “Dime” con el dúo venezolano La Melodía Perfecta, Gio y Gabo, este último logró posicionarse en el Record Report, el chart musical oficial de Venezuela, en las carteleras Top 100 y Multimedia, además de tener gran receptividad en diversas estaciones de radio a nivel nacional.

“Este año vengo recargado e inspirado por mi musa para seguir creando melodías. Desde pequeño ha sido mi sueño y hoy está materializado, seguiré trabajando para cautivar a mi público con mi mejor estilo “Crazy””, aseguró Rocco.

Redes: @crazyrocco

Crazy Rocco lanza su nuevo sencillo promocional “Si fueras” was last modified: by

En: Gente