Cronograma de Fechas de Pago de Pensiones del Seguro Social IVSS para 2020

Cronograma OFICIAL 2020 de Fechas de Pago de Pensiones del Seguro Social IVSS, Actualizado

EL CRONOGRAMA OFICIAL de fechas de pagos de las pensiones del Seguro Social de Venezuela IVSS, para jubilados, pensionados y sobrevivientes en el año 2020 lo actualizamos a diario con nueva información al respecto de los pagos.

Fecha de Pago Monto a cobrar Pensión Enero 2020 Semana del 20 al 24 de Enero 150000 Pensión Febrero 2020 150000 Pensión Marzo 2020 150000 Pensión Abril 2020 150000 Pensión Mayo 2020 150000 Pensión Junio 2020 150000 Pensión Julio 2020 150000 Pensión Agosto 2020 150000 Pensión Septiembre 2020 150000 Pensión Octubre 2020 150000 Pensión Noviembre 2020 150000 Pensión Diciembre 2020 150000

Para hacer más sencilla la tabla, y de acuerdo a nuestra experiencia de años publicando la información más precisa sobre la fecha de pago y monto de cobrar de la pensión del seguro social IVSS, las observaciones este año las vamos a colocar aquí.

