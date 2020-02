¿Cuáles países son los más seguros contra el coronavirus?

Mientras escribimos este artículo, en algún lugar el mundo alguien se está contagiando de Coronavirus Covid-19 o está muriendo, mientra la OMS pide «calma» y se niega a declarar la Pandemia mundial, (todos sabemos que responden a las pre$iones políticas de China), cómo pudimos verlo al momento de declarar la alerta sanitaria mundial, la cuál retrasó al menos 15 días sucumbiendo a los designios de la censura china, que al igual que lo hizo con su pueblo, cómo fue el caso del médico que alertó sobre el virus en Diciembre, fue silenciado y luego murió por el mismo virus, y así cómo «desaparecieron» a los periodistas que denunciaron lo que sucede en los hospitales chinos.

Por esto y otras tantas cosas más, no podemos confiar en un 100% lo que dice la OMS, pero si se conoce de estudios independientes que el coronavirus le es difícil sobrevivir mucho tiempo en sitios donde hay mucha humedad y mucho calor, pero si el virus está impregnado en una superficie inanimada cómo metal, plástico o vidrio en un sitio donde existe aire seco y frio, cómo los lugares aclimatados, por ejemplo: un avión sin desinfectar.

No así, los países con climas más templatos y/o frios, y vamos a ver porqué.

Los coronavirus incluye decenas de virus, pero solo siete afectan a los humanos. Cuatro provocan resfriados leves en los humanos, mientras que otros son más nuevos, letales y se considera que se transmiten desde animales, como los murciélagos y los camellos. Las autoridades sanitarias han llamado al nuevo virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que provoca COVID-19.

Hace poco el presidente Donald Trump, indicó que «cuando empiece a hacer más calor» la pandemia declinará. Y no es algo descabellada su afirmación.

Los virus que provocan la gripe o resfriados más leves por coronavirus tienden a amainar en meses más cálidos porque estos tipos de virus poseen lo que los científicos denominan «estacionalidad», así que los comentarios del presidente estadounidense tienen cierta base científica. Con todo, es un misterio si el SARS-CoV-2 se comportará del mismo modo. Quienes actualmente estudian la enfermedad sostienen que su investigación se encuentra en una fase demasiado preliminar como para predecir la respuesta del virus al cambio de tiempo. Cuando está fuera del cuerpo humano, las fuerzas externas deterioran el virus. El alcohol del desinfectante para manos, por ejemplo, desintegra estas proteínas y lípidos. Esto hace que el virus sea menos estable y que tenga menos probabilidades de provocar una infección.

Investigaciones serias sobre los virus que causan la gripe, relacionan la enfermedad cómo algo estacional ligado a la temporada invernal, en promedio la llamada «temporada de gripe» llega hasta Abril.

Teorías sobre la trasmisión de Virus estacionales.

Las investigaciones, que son varias, arrojan consideraciones importantes.

De esto se desprende que:

Los virus gripales estacionales, tienden a trasmitirse más fácilmente cuando las personas están confinadas en espacios cerrados, obligados a estar allí por el frio de la temporada.

Los virus tienden a propagarse más fácilmente en aire seco y frio.

El aire cálido retiene más humedad, lo que impide que los virus aerotransportados viajen tan lejos como lo harían en aire seco.

Las altas temperaturas y humedad ralentizan la propagación de virus.

En condiciones húmedas, las gotitas líquidas de una tos o un estornudo recogen más humedad cuando se expulsan. Finalmente, al ser demasiado pesadas para mantenerse en el aire, se caen al suelo.

Algunas regiones tropicales documentan más casos de gripe durante la estación lluviosa, cuando la gente también se confina en sus casas.

El aire frío y seco puede secar el moco y hacer que pierda eficacia a la hora de atrapar un virus.

La luz UV descompone el ácido nucleico. Casi esteriliza [las superficies]. Si estás en el exterior, en general está más limpio que el interior, simplemente por esa luz UV.

De hecho, la luz UV tiene tanta eficacia a la hora de matar bacterias y virus que suele usarse para esterilizar el equipo hospitalario.

Conclusión:

Es evidente que por estas razones no se han visto casos en países cercanos al Ecuador, con alta radiación UV, mucha humedad y altas temperaturas, cómo los países del África y América del Sur, salvo Chile que es un país austral que ve las cuatro estaciones.

Estar en lugares cerca del nivel del mar, con altas temperaturas, gran cantidad de sol y mucha humedad puede ayudar a evitar la tramisión del COVID-19.

