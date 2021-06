¿Cuales son los Síntomas de la Variante Hindú o Delta que provoca el Hongo Negro?

Entre los síntomas asociados a la cepa hindú :

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Secreción nasal

Fiebre

Dolor de estómago

Pérdida del apetito

Vómito

Náusea

Dolor en las articulaciones

Pérdida de la audición.

Otros síntomas graves:

La subdirectora para el trabajo clínico-analítico del Instituto Central Científico y de Investigación de Epidemiologia de Rospotrebnadzor [organismo sanitario ruso], Natalia Pshenichnaya, señaló, refiriéndose a los médicos indios, que también se detectan diarrea y microtrombosis en las extremidades inferiores que pueden provocar gangrena y amputación de dedos.

El riesgo de hospitalización aumenta casi dos veces en pacientes con la variante Delta, en comparación con la variante Alfa.

Para conocer más sobre el Hongo Negro visite:

