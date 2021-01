CUANDO TE VI es el más reciente single de GREEICY

, una canción inspirada en la trascendencia del amor, en el poder de construir en pareja y sembrar como equipo.

CUANDO TE VI, nace y se divide en tres etapas: la primera bajo el escenario de velvet una serie que revive las historias de amor en los años cincuenta y materializa de alguna forma el significado que Greeicy tiene sobre este sentimiento, la segunda etapa responde a un proceso introspectivo de conexión con la creación de la canción que sin esperarlo ha actuado en la vida de la caleña como un mantra sanador, pues desde la creación del círculo armónico, esta pieza llenó de buenas energías a la artista y se convirtió en su bastón levantándole la energía en medio de tempestades emocionales que enfrentó y la tercera etapa y principal protagonista se conecta con la historia real de sus padres, tejida a pulso, con esfuerzo y sobrepasando los límites, las pretensiones y ejemplificando el amor libre.

Esta canción ha sido impecable en cada una de sus etapas, sin embargo además del poder de la pieza auditiva que contó con la producción de Aeme y Darklion, tiene un importante poder de sensibilización a través del video que protagonizan los padres de Greeicy quién le hace un reconocimiento a sus antecesores.

¨Sin necesidad de palabras, ellos me han dado las mejores lecciones sobre el amor¨ dice Greeicy

Lecciones que la artista aplica en su relación con Mike Bahía a quien dedica esta sentida canción.

CUANDO TE VI, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, aunque la fecha de lanzamiento es atípica para la industria como comenta Greeicy, va mucho más allá de las expectativas y las pretensiones, transformándose en un lanzamiento orgánico que tiene como fin conectar con el público e inspirar a creer en el amor.

