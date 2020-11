Cuásar anuncia lanzamientos de material visual inédito

La banda de rock venezolana Cuásar, tiene todo listo para terminar el año con una serie de lanzamientos sistematizados que incluye videos de temas en acústicos grabados en este período de aislamiento social, en el que la banda no ha parado de crear. También, nos prometen un video de su próximo sencillo promocional que PRONTO anunciaremos. Toda la información sobre cada lanzamiento lo encontrarás en cuasarbanda.com

Cuásar, nació en Barquisimeto en el año 2014 y desde ese momento no ha parado de crecer. En este 2020 su nominación a los Premios Pepsi Music como Mejor Video Rock y el lanzamiento de su disco La Vía, llegaron para consolidarlos mucho más como banda y para retarlos como músicos. Larry Dávila (voz principal y guitarrista), Eleazar «Tito» Vargas y Jossmer Ángel (guitarras y el sintetizador), Ska Ángel (batería) y Neville Sánchez (bajo), cierran el año de la mejor forma posible: mostrando su talento.

En formato acústico y acompañado de un registro visual, ya está disponible en sus redes sociales Naufragio, el primero de cuatro novedosos lanzamientos que promete la banda entre noviembre y diciembre. El tema es letra y música de Cuásar y como ellos mismos lo describen, “Es un anhelo que no pudo ser, ese ambiente que te sumerge en el medio de la nada dejándote solo naufragando».

También comentan sus músicos, “Nosotros todo este tiempo estuvimos bajo un proceso creativo para futuros lanzamientos en donde nos enfocamos en la búsqueda del siguiente paso creativo que acompañará nuestra primera placa discográfica La Vía, cada uno de nuestros temas tiene una personalidad, así que queríamos experimentar un poco con cada uno; esa misma búsqueda nos llevó a nuevas ideas que son las que queremos expresar para estas fechas y con estos lanzamientos. Justo ahora estaremos lanzando algo nuevo cada cierto tiempo y esperamos que las personas lo disfruten tanto como nosotros al pasar por esta experiencia tan estimulante y liberadora”.

La invitación es para que estés muy pendiente de las redes de esta banda de jóvenes músicos venezolanos y desde ¡YA! comiences a descubrir cada uno de sus lanzamientos.

