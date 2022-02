“Dale candela al fuego”, lo nuevo de Pía Páez

Primer tema producido por Pía, “Dale candela al fuego”, llega luego del exitoso lanzamiento de “Mucha Mujer”, canción que se hizo presente en distintas emisoras de radio de su país y que mostró una nueva etapa musical para la artista merideña radicada en New York. Este estreno que viene cargado de poderosas y sutiles frases con sonido POP, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Pia Paéz nos tiene acostumbrados a su música llena de poesía y ritmos variados; conjugando originalidad vocal y una marcada mezcla de géneros. Sin duda, una de las exponentes femeninas más destacadas de su país. Mostrando lanzamientos con personalidad y con un sonido que la distingue, esta nueva canción sigue dejando a la vista ese cambio sonoro que emprendió la artista en el 2020.

Dale candela al fuego, narra un encuentro casual de forma romántica, explorando una conexión con alguien a través de la danza y la abstracción de la realidad. Un tema que invita a bailar sin perder la esencia romántica y al mismo tiempo nostálgica.

En palabras de Pía “Siento una extraña emoción por este track. Se siente como un logro haberlo producido. Estoy marcando el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera. Una mezcla de orgullo y nerviosismo. la canción trata de encontrar a alguien, bailar toda la noche. A veces tenemos que salir un segundo de los problemas y alimentar el alma”.

El tema se encuentra disponible desde el mes de marzo de 2021, en todas las plataformas digitales y puedes descubrir mucho más de esta artista siguiendo sus redes sociales:

