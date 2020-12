Dani Senay presenta su nuevo sencillo Ella Baila Sola

Caracas, diciembre 2020 – Dani Senay sigue demostrando su talento musical con la creación de su más reciente tema llamado “Ella Baila Sola”, en esta nueva propuesta el artista a través de su música transmite y conecta emociones para hablar sobre la violencia de género y crear más conciencia sobre esta situación que actualmente viven mujeres, adolescentes y niñas.

El sencillo que va de la mano con el género urbano y mezcla lo mejor de Dani Senay, en donde demuestra su lado más consciente y sensible en donde el artista envía varios mensajes en contra de este tipo de violencia y apoyo a todos los afectados.

“La vieron en la disco otra vez, borracha con sus amigas tapando heridas con el tequila y Rosé. Se le caía el rímel como las mentiras que prometía ese patán que no le cumplía …”. Así comienza este canto de Dani Senay con el que siente que las víctimas de violencia de género pueden recuperar la esperanza y libertad, “Ella Baila Sola”, nos habla del deseo de igualdad con el cual todos nos podemos sentir identificados.

El tema se podrá visualizar en el canal de YouTube del artista y se podrá descargar en las plataformas digitales como iTunes, Spotify, Amazon Music, SoundCloud, entre otros.

Asimismo, este lanzamiento viene acompañado de un creativo videoclip. La dirección de este audiovisual estuvo a cargo de Luis R Betancourt & Jhorman Erder y en la edición & VFX por Luis R Betancourt, DoP por Kris Zacarías & Ja Souki, el arte y vestuario fue realizado por Amira Namías Kassar y el baile por Julia Cantón, bajo el sello de Hurricane Music Group.

Dani Senay, es un cantante y compositor venezolano residente actualmente en Madrid que lleva una nueva propuesta original, fresca, romántica y diferente dentro del género urbano. Actualmente Dani Senay se encuentra promocionando el remix de su más reciente éxito “Tú Boquita” junto al gran artista dominicano Darlyn DCS, quien ha trabajado junto a grandes exponentes y líderes de la industria musical como Cali & el Dandee, Juan Magan, Paulina Rubio, entre otros. Este single logró obtener más de 700 mil reproducciones en YouTube y 100 mil en Spotify, de esta manera comienza abrirse paso en el mercado español y latinoamericano con vistas a lo que será su primer EP que lanzará a principios de año 2021 junto a su equipo Hurricane Music Group.

