Daniel Peña presenta «Traigo Melao»

Miami, FL, 28 de mayo de 2021.- (@MinayaPR) El ganador de GRAMMY® Daniel Peña nuevamente reúne un dream team para su nuevo álbum titulado «Traigo Melao» en una producción remasterizada y de edición limitada disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

«Es un álbum muy especial para mi, no sólo por los músicos y cantantes que me acompañan, sino porque también incluye temas tan importantes en mi vida como ‘Lirio de los Lirios’ donde hay una versión tocada por mi papá en acordeón acústico, recordando mi niñez que lo interpretaba para mi y mis hermanos, pero también hay otra versión de este mismo tema interpretado por Bobby Cruz como homenaje a mi padre» expresó emotivamente Daniel Peña quien presenta su tercera producción de estudio.

Este álbum fue interpretado magistralmente por los artistas Ismael Miranda, Meñique, Raulin Rosendo, Hector “Pichie” Perez, Odilio Gonzalez, Paquito Guzman, Bobby Cruz, José Alberto El Canario.

Dentro de los músicos de primera línea que «Traigo Melao» incluye junto a su productor y percusionista Daniel Peña, a Charlie “Bongo” Santiago, Charlie Sierra, Eddie Montalvo, Sammy García, Tito de Gracia, William «Kachiro» Thompson, Gamalier Reyes, José Madera, John “Dandy” Rodriguez Jr y Juan Pablo Romero en la percusión, mientras que David Irrizary, Diego Giraldo, José Manuel Gutierrez, Johnny Silva, Gamalier Reyes, Jesús «Gumby» Navedo, León Cheva, José Arroyo, Paquito Gúzman y Cheito Quiñonez en los coros.

En el piano se destacaron Gilberto “El Pulpo” Colón, Ricky González, Luis Marin, Óscar Hernández, Richie Ray, Andy Guzman, Carlos Infante y Antulio Mora, mientras que en la trompetas estuvieron Julián Cifuentes, Carlos De León, Dante Vargas, Ivan Alejandro Odio, Luis “Papo” Marquez y en los trombones Reynaldo Jorge, Daniel López, Alexander Zapata y José Berrios.

En las canciones también ejecutaron el bajo los talentosos Salvador Cuevas, Maximo Rodriguez, Luis Rodriguez, Ramses Colon, Pedrito Pérez, Sergio Munera, José R. Santiago y José Velázquez.

El álbum contó con la mezcla y masterización de Victor “Sonny” Hernández, la guitarra acústica de Rigo Irizarry, los violines y arreglo de cuerdas de Gerardo Aguillon, el tres de Nelson González, el acordeón de Maricarmen Vázquez y los saxofones de José Heredia, Luis Disla e Ismael Vergara.

Daniel Peña es un productor y percusionista dominicano que comenzó su carrera musical a una edad temprana. Durante el transcurso de su carrera ha tenido la oportunidad de grabar con innumerables cantantes y músicos de renombre como: Ismael Miranda, Richie Ray y Bobby Cruz, José Alberto “El Canario”, Paquito Guzmán, Tito Allen, Larry Harlow, Nicky Marrero, Oscar Hernández, Willy Rosario entre otros.

En 2014 presentó su primer disco titulado «Eleven» y en 2017 su segundo proyecto musical titulado «Sancocho» con el que obtuvo grandes reseñas de la industria musical por su calidad y su alto cuidado.

Es un ganador del GRAMMY® y es parte de la familia Remo presentando sus congas personalizadas cortesía de Remo. También está respaldado por Vic Firth, Soultone Cymbals y Jorg Gray.

