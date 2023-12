David Cedeño y su orquesta presentan «Merry Christmas Darling»

El reconocido salsero David Cedeño y su orquesta presentan el sencillo navideño «Merry Christmas Darling», una canción que interpreta junto a su hija Davin Victoria Cedeño.

«Merry Christmas Darling» es una versión en salsa de un clásico de The Carpenters, que David y Davin grabaron con mucho cariño y alegría para compartir con sus fans y el público en general. La canción combina la voz dulce y potente de Davin con el estilo único y bailable de David, creando una melodía que invita a celebrar la navidad en familia y con amor.

David Cedeño es uno de los exponentes más importantes de la salsa en Nueva York y Estados Unidos, con una trayectoria de más de 50 años y 16 discos en su haber. Su música se ha destacado por fusionar la salsa con otros géneros como el jazz y el bolero, logrando éxitos internacionales como «Quiero Mirarte A Ti», «Cuando Se Acabe La Rumba», «Have I Told You Lately» y «Mi Son Montuno».

Davin Victoria Cedeño es la hija menor de David y una prometedora artista que ha demostrado su versatilidad y calidad vocal en diferentes escenarios. A los 15 años, aprendió a leer música y a cantar ópera y música contemporánea, participando como protagonista y vocalista principal en la obra escolar «Guys And Dolls». También ha estudiado teoría musical, piano y saxofón alto en las bandas escolares.

«Merry Christmas Darling» ya está disponible en las principales plataformas digitales como Spotify, YouTube y el sitio web oficial de David Cedeño, donde también se puede encontrar más información sobre su carrera, sus conciertos y sus proyectos musicales.

No se pierdan esta oportunidad de disfrutar de una canción navideña diferente, llena de ritmo, sabor y sentimiento, de la mano de David Cedeño y su hija Davin Victoria Cedeño, dos artistas que llevan la música en la sangre y el corazón: https://youtu.be/Jx9Wy0o8caA?si=P3A5WnnuxUMwofjC

