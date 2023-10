David Cedeño y su orquesta presentan su nuevo video HAVE I TOLD YOU LATELY

El reconocido cantante, músico, compositor y director de orquesta David Cedeño, estrena su nuevo video musical HAVE I TOLD YOU LATELY, una versión salsa del clásico de Van Morrison. El video, dirigido por Garcia Araujo Video Digital, muestra a David Cedeño interpretando la romántica canción junto a su orquesta y sus cuatro hijas, que hacen los coros: Davin, Lisa, Dania y Tina Cedeño.

El video fue grabado en el Pearl Studios, con una producción de alta calidad. El video busca transmitir el mensaje de amor y gratitud que expresa la letra de la canción, así como el talento y la versatilidad de David Cedeño y su orquesta, que han sabido adaptar un tema de balada a la salsa con maestría y elegancia.

David Cedeño es uno de los exponentes más importantes de la salsa en el mundo. Con más de 40 años de trayectoria artística, ha grabado más de 20 discos y tuvo la oportunidad de participar en la película “El Cantante” protagonizada por Marc Anthony. Su nuevo video HAVE I TOLD YOU LATELY es una muestra más de su pasión por la música y su compromiso con su público.

El video está disponible en YouTube y en las principales plataformas digitales. No te lo pierdas y comparte con tus amigos este hermoso homenaje a la música y al amor:

Contacto

Manager:

Evelyna Music

732-300-8100

Evelynamusic @ earthlink.net

Website:

www.davidcedeno.com