Demon el nuevo sencillo de Talked Across The Room

Talked Across The Room (TATR) estrena su nuevo sencillo “Demon”, una canción sobre la lucha moral interna y la aceptación de las cosas cuestionables que hace la gente.

El trío de Indie Pop-Rock Alternativo, conformado por Tetiana Strykhar de Ucrania en la voz; Alejandro Lopes de Venezuela y Portugal en la Guitarra y; Nico Mege de Francia en la batería, presentaron su nuevo tema, el cual surgió en medio de una crisis existencial, siendo “una canción sobre la lucha moral interna y la aceptación de las cosas cuestionables que hace la gente”.

“Escribir es un proceso catártico, si no canalizas tu angustia puedes explotar y eso sería un lío para quien tenga que ponerlo en orden”, expresó el guitarrista de Talked Across The Room, sobre el sencillo que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 29 de octubre.

“Demon”, fue producido por Alejandro Lopes, Jack Lecomber y Anhtony Di Damaso quien ademas estuvo a cargo de la mezcla y masterización. También contó con la participación de Taras Korkots en el bajo, Anthony Di Damaso y Jack Lecomber en los teclados y sintetizadores.

