Desastre pandémico! Más de 2000 vuelos cancelados a nivel global por ómicron.

La situación con la nueva variante del coronavirus covid-19, originado en China a finales de 2019 e informado luego de varias semanas de ocultarlo y castigar según sus «leyes» a los médicos que alertaron, se ha puesto difícil, ya que a las 9.00 hora local de la costa este de EEUU (14.00 GMT), ya se habían suspendido en todo el mundo 2.045 vuelos; de los que 457 tenían como destino o punto de partida Estados Unidos.

Además, cuatro mil 604 trayectos han experimentado retrasos a nivel global, de los que 509 se dirigían hacia EEUU o partían desde ese país.

Según Flight Aware, las aerolíneas estadounidenses con más retrasos son United con el nueve por ciento de sus vuelos cancelados y el 3 por ciento con retrasos, así como Delta que tuvo que anular el 6 por ciento de sus itinerarios y el 2 por ciento se retrasaron.

En un comunicado, un portavoz de Delta explicó que las cancelaciones se están produciendo por una “combinación de problemas” que incluyen dificultades meteorológicas en algunas áreas; así como el impacto de la variante ómicron, que ha hecho que algunos trabajadores tengan que quedarse en casa.

Mientras tanto, en otro comunicado, United afirmó que ómicron está teniendo un “impacto directo” en las tripulaciones de vuelo y el resto del personal de la compañía.

