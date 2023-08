Desde Brasil, Atalhos estrena ‘Más lejos’, una canción liberadora

El dúo de indie rock Atalhos, nacido en Birigui, en el interior de São Paulo, y conocido por hacer referencias literarias en sus letras, a través de menciones de escritores y personajes de obras clásicas y contemporáneas, y por el puente que trazan entre Brasil y Argentina, presenta su primera canción íntegramente en español.

Titulada ‘Más lejos’, es una canción que busca ampliar los horizontes del dúo brasileño. La canción está arreglada con percusión vigorizante y rasgueos de guitarra atractivos, cruzando las fronteras del indie y el dream pop.

“Es una canción que evoca especialmente los últimos viajes y giras que hemos hecho por el mundo. La pista abre otro camino en nuestra carrera hacia horizontes más amplios. Creo que es la canción más solar, afirmadora y liberadora que hemos hecho, que reivindica la felicidad como motor principal y las ganas de seguir adelante, sin importar el tamaño de las dificultades”, explica el dúo.

‘Más lejos’ fue producida por el dúo Atalhos junto al chileno Ives Sepúlveda (The Holydrug Couple), grabado en São Paulo, mezclado en Santiago de Chile y masterizado en Gotemburgo, Suecia.

El video de ‘Más lejos’ fue grabado por el vocalista Gabriel Soares junto a su hermano, Gustavo Lot, durante un viaje de vacaciones a Nueva York, Estados Unidos, retratando un viaje de soledad y descubrimiento por la ciudad, pasando por las regiones imaginarias de Coney Island, China Town y Manhattan.

Compuesta por Gabriel Soares y el guitarrista Conrado Passarelli, Atalhos tiene más de una década en el camino y el deseo de fortalecer su relación no solo con los países latinoamericanos, sino también con el idioma español, incluido el sello del que forma parte la banda, Costa Future de Barcelona.

‘Más lejos’ inaugura la nueva etapa de Atalhos, que prepara el lanzamiento del quinto álbum de su carrera y vive una nueva etapa tras el lanzamiento de su último disco ‘A Tentação do Fracasso’, que les valió una gira mundial en 2022 con más de 50 conciertos en Brasil, Argentina, USA y varios países de Europa.