Desde Ecuador, Pavimento estrena ‘Implacable’, una celebración de la vida

Es una canción de determinación y actitud positiva en tono de hardcore melódico.

Pavimento es una banda de hardcore y punk rock ecuatoriana fundada en Guayaquil en 1998. El proyecto, liderado por Víctor Díaz, Julio Paredes, Julio Hurtado y Christopher Mejía, se ha convertido en una fuerza musical y creativa a lo largo de los años. Cada miembro aporta su esencia única, formando una unión sólida como el pavimento que sostiene el peso de numerosas historias y el paso del tiempo. Pavimento es una fusión de melodías arraigada en la vida cotidiana y la pasión compartida por la música. El nombre «Pavimento» es un guiño a la temática urbana, inspirado en cómo la banda argentina 2 Minutos tituló su disco debut ‘Valentín Alsina’ basado en el nombre de su barrio.

‘Implacable’ es el nuevo lanzamiento de Pavimento, es una carta de amor dirigida a las familias y parejas. En el periodo de aislamiento durante la pandemia, donde el mundo parecía detenerse, ‘Implacable’ se erigió como un recordatorio de la importancia de nuestras conexiones más cercanas. Cada palabra de la canción es un compromiso, una afirmación solemne de que, a pesar de las adversidades, elegimos poner a nuestros seres queridos en el centro de nuestras vidas.

La canción no solo habla de amor, sino de prioridad. En sus notas y ritmo, resuena la decisión de valorar cada día, cada momento compartido con los que amamos. Es un compromiso de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda, reconociendo que la vida es efímera y preciosa.

‘Implacable’ explora sonidos de hardcore melódico, su esencia se forja en la velocidad y se enriquece con armonías intrépidas y melodías pegajosas.

«Hace un tiempo, en medio de la incertidumbre que la pandemia trajo consigo, creamos una melodía que buscaba dar voz a los sentimientos más profundos que muchos de nosotros experimentábamos. ‘Implacable’ es un himno que celebra la fuerza de los lazos familiares y la importancia de las relaciones cercanas. Es un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades y a invertir tiempo y energía en lo que realmente importa», menciona la banda.

El video de ‘Implacable’ refleja una conexión visual directa entre la banda y sus seguidores. El clip muestra la esencia de la música de Pavimento y busca establecer un puente entre el proyecto y sus nuevas audiencias en Latinoamérica.

En la portada de ‘Implacable’ se despliega un camino que se pierde en el horizonte, es una representación visual de la vida. Este sendero no es perfecto; es áspero y lleno de imperfecciones, como en la cotidianidad. En este camino se destaca un reloj incrustado, una poderosa metáfora que subraya la inevitabilidad del tiempo y la necesidad de aprovecharlo sabiamente. El reloj susurra que cada segundo en la vida cuenta.

«‘Implacable’ es un impulso de energía perfecto para despertar. Un impulso para ese momento en el que con la mirada puesta al vacío te preguntas: ¿Qué me traerá este día? Es la banda sonora ideal para esos instantes cuando necesitas un recordatorio de darle un propósito positivo a la vida y al tiempo que tienes por delante. Te queremos dar esa chispa que enciende la determinación y la actitud positiva para enfrentar lo que venga», agregan.

‘Implacable’ estará incluida en el próximo disco de estudio de Pavimento del que aún no se conoce su título, pero ya se han desprendido los sencillos ‘La última vez’ y ‘He prometido’. Cada track que compone este proyecto está inmerso en una producción activa, madura y comprometida, trabajada totalmente en armonía y buena vibra, para capturar la esencia real de Pavimento, a través de sonidos cortantes y mensajes impactantes.

Pavimento cerrará el año con un evento especial al estilo «Listening Party», que incluirá a selectos invitados para vivir una experiencia exclusiva escuchando su nuevo material. Además, en colaboración con la Unión Punk, realizarán un concierto junto a otras bandas colegas de la escena local.

«Explorar nuestro proyecto es adentrarse en un mundo donde compartimos nuestros sentimientos y pensamientos de manera auténtica y enérgica. Más allá de la música, queremos que el mundo descubra que Ecuador tiene algo valioso que ofrecer y puede destacar en la escena del rock. Cada riff, acorde y letra son una invitación a conocer no solo nuestra música, sino la riqueza cultural y creativa que existe en esta parte del mundo. Nuestras expectativas no se miden en términos de éxito convencional, sino en la capacidad de celebrar juntos la vida. Seguir en ese viaje donde la música y la comunidad se entrelazan para formar y conservar esa familia», concluye Pavimento.

Sobre Pavimento

La propuesta musical de Pavimento tiene la misión de ser un viaje nostálgico. Su propósito ser basa en mantener viva la llama de la juventud en quienes los escuchan. Sus integrantes quieren demostrar que, más allá de los números en el calendario, la pasión y la vitalidad perduran, y a través de la música, se puede encender la chispa en sus oyentes.

«Pavimento nació con la intención de divertirnos y de escapar de la rutina mediante la música. Somos cuatro individuos inmersos en vidas cotidianas, pero cuando nos reunimos, la banda nos transporta de nuevo a la juventud. Desde nuestra perspectiva interna, buscamos revivir la frescura y la vitalidad que define la música punk», comenta el grupo.

«Queremos devolver al público los momentos mágicos de los 2000, recordando la energía de los conciertos de punk los fines de semana. Deseamos que reconecten con recuerdos y buenos momentos compartidos. Queremos que sientan la frescura del pasado, recordando amigos que ya no están o que no pueden estar presentes», agrega la banda con influencias de 2 Minutos, A.N.I.M.A.L., blink-182, Saosin y Yellowcard.

En este contexto, Pavimento no solo se posiciona como una banda que interpreta canciones, sino como un faro de influencia para los jóvenes que se aventuran en el mundo de la música y buscan la libertad creativa. Quieren ser un recordatorio de que la expresión artística puede ser un medio poderoso para desafiar las normas y encontrar un escape necesario en medio de las responsabilidades diarias.

Con cada canción Pavimento busca difundir un mensaje de positivismo y amor. Quieren inspirar a que los sentimientos fluyan sin dificultad, fusionándolos con ritmos enérgicos e intensos, como los del punk rock. El grupo demuestra que la fuerza de la expresión emocional puede ser tan potente como la de cualquier guitarra distorsionada, llevando un mensaje que resuene con la vitalidad y la sinceridad que buscan transmitir.