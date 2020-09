Desde los Estados Unidos de Norteamérica llega cargado de sentimientos Alex Ortega con una doble entrega musical.

Prometiendo ser un suceso en la industria musical latinoamericana, trayendo los que se conoce en Inglés como “Double Single Release” algo así como una entrega doble, el 1ro de ellos es el tema “No Me Acostumbro” de la autoría del reconocido compositor cubano Jorge Luis Piloto, creador de grandes hits a nivel mundial, el segundo sencillo se titula «Toca Esperar», que es un canto a la fe y esperanza en estos tiempos difíciles, del puño y letra de Kiki Lobos y Ruben Exequiel Buy, ambos temas bajo los arreglos musicales del maestro Yendi Bello, quien además cuenta con una amplia trayectoria donde el intérprete Alex Ortega le imprime todo el sentimiento, ya que en conversaciones con este medio manifestó que cuando recibió la maqueta del tema “Toca Esperar”, enseguida quedo enamorado del mismo por el contenido tan edificante del tema, e incluso Alex nos comenta que planea grabar este tema en Ingles para poder llevar este hermoso y positivo mensaje a todo el mundo.

«No Me Acostumbro» y “Toca esperar”, estan disponibles, desde este viernes 28 de agosto, en las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, iHeartRadio, Instagram/Facebook, Google Play, Vevo.

Alex Ortega, es otro artista que viene de la mano de Alfredo Rojas Promotor para latinoamérica, en alianza con Tony Mezher de Vicky’s Production para USA – Europa y Beatriz Rodriguez en Canada.

Instagram: @SoyAlexOrtegaOficial

Facebook: @SoyAlexOrtegaOficial

Twitter: @AlexOrtegaOfi

YouTube: AlexOrtegaOficial

Redacción: @OliverCayamaFM

Desde los Estados Unidos de Norteamérica llega cargado de sentimientos Alex Ortega con una doble entrega musical. was last modified: by

En : Notas de Prensa