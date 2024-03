Desde Suiza, Nuel presenta ‘Never Give In’, una canción de rock perseverante

Nuel es un cantante, compositor y productor suizo. Desde los 8 años compone y escribe sus propias canciones en los géneros pop/rock. Sus sencillos han tenido amplia difusión en diversas estaciones de radio y televisión de su país. ‘Good Time Call’ es su cuarto álbum de estudio, producido en colaboración con el destacado productor Chris Potter (The Verve, Richard Ashcroft, The Rolling Stones y Keane) al igual que su álbum anterior ‘Miracle’ que llegó al puesto 25 en las listas de álbumes suizas. La intención de su propuesta musical es romper las barreras del idioma y cruzar fronteras geográficas con sus canciones.

«Me gusta compartir la alegría que me produce hacer música con otras personas. Mis canciones tratan esencialmente sobre la nostalgia y el amor, narrando historias de la vida», cuenta el músico con influencias de los años 60 y 70 en artistas como Jimi Hendrix, Pink Floyd y The Rolling Stones.

‘Never Give In’ es el más reciente lanzamiento de Nuel, una canción cuenta la historia de una persona a la que la persigue la mala suerte. Sin embargo, aun así, decide seguir creyendo en su objetivo y camino, ya que lo ha perseguido durante demasiado tiempo. La canción también habla de seguir un camino, incluso cuando a veces no se cree en el destino. A veces vale la pena perseverar.

‘Never Give In’, quinto sencillo del álbum ‘Good Time Call’, es una canción de pop rock con gran presencia de la guitarra y un pegajoso estribillo vocal. Nuel escribe canciones rockeras con característicos riffs de guitarra, pero también hermosas baladas al estilo singer/songwriter. Es una canción muy adecuada para la radio.

«Es una canción motivacional que se puede escuchar mientras se corre o se hace deporte en general, gracias a su ritmo acelerado. Esta canción es estimulante y proporciona nueva motivación para alcanzar cualquier objetivo», puntualiza Nuel.

Nuel tiene grandes expectativas de llegar con su música a varios países de América Latina, pues considera que podría contribuir a una experiencia cultural diversa y así ampliar su panorama artístico en la región. Dada la colaboración con el destacado productor Chris Potter, es muy probable que Nuel y su producción CH/UK sean muy bien recibidos, al igual que otras producciones de Chris Potter con The Verve, Richard Ashcroft, Keane, entre otros.

«La escena musical en América Latina es muy diversa y quiero con mi propuesta enriquecerla aún más. Si todo sale bien, me gustaría iniciar en un futuro no muy lejano una gira por varios países de este continente», concluye Nuel

