Destiny Marko presenta su nuevo sencillo con vídeo oficial “Mi Universo”

(@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) La adoradora Destiny Marko presenta su canción «Mi Universo», escrito por el reconocido productor y autor Timbró.

El mensaje de esta canción en palabras de Destiny es que “No hay amor que se compare al amor que nos da Jesús. El amor de Dios nunca nos soltará, su amor es único y verdadero, nunca nos abandonará…”.

La canción cuenta con un sonido eléctrico Latin Pop, mientras que la musicalización ha sido preparada con especial dedicación por parte de su productor, con diferentes elementos que buscan que cada oyente y familia que la entone, recuerde el amor de Dios que es más grande que todo lo que hemos conocido.

Desitiny Marko es una apasionada joven, madre y esposa de Andrew y su hijo, Colton de la ciudad de Nueva York y se caracterizada por la alegría de sus canciones, sus temas llenos de gozo y palabra para este tiempo.

