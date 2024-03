Desvirtual enfrenta los demonios internos en su nuevo disco ‘El vértigo al mirar hacia adentro’

La banda colombiana de rock progresivo Desvirtual está de regreso este 2024 con nueva música. El proyecto fundado en la ciudad de Cali y conformado por Andrés Samboní en los teclados, David Palacios en la voz, Camilo Casas en la guitarra, Gabriel Lago en el bajo, Jhoan Prado en la batería y Sebastián Álvarez en la percusión, tuvo un 2023 para el recuerdo pues lanzaron nuevas canciones y videos, montaron un show especial por los 50 años del disco ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd y viajaron por nueve ciudades del país compartiendo este homenaje junto a sus canciones originales en un espectáculo de más de 2 horas de música en vivo el cual fue recibido de forma gratificante por parte de sus seguidores y nuevas audiencias en todas las ciudades. Hacia el final del año, sus integrantes se reunieron para componer y grabar las canciones que completan su nuevo material discográfico que hoy estrenan titulado ‘El vértigo al mirar hacia adentro’.

‘El vértigo al mirar hacia adentro’ es el primer larga duración de Desvirtual, es un trabajo que complementa el mensaje que llevaba su primer EP ‘Sobre el filo’ y hace referencia a un momento en la vida donde te paras en ese borde, mirando hacia «el abismo» y te preparas para saltar. Ese abismo es diferente en cada persona, para algunos es asumir un nuevo reto, para otros es cambiar algo en sus vidas con lo que no se sienten cómodos, y para otros es enfrentar sus demonios internos. Hace una referencia hacia la frase «si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada» de Nietszche y a «El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados» de Milán Kundera.

«Queremos invitar a las personas a cambiar las cosas con las que no se sienten cómodas en su vida. A explorar ser la mejor versión de sí mismos y a entenderse como seres individuales y seres colectivos. Hay muchas temáticas en las canciones del álbum: se habla de amar, pero también de la pérdida; toca temas tan reales como el desplazamiento y tan intangibles como la relación del hombre con el mundo cibernético. Toca temas tan personales como la soledad y tan sociales como la violencia de la guerra», comenta la banda.

‘El vértigo al mirar hacia adentro’ de Desvirtual tiene como base sonora el rock. Sin embargo, a lo largo de las canciones del disco se exploran sonoridades de la música electrónica, beats de trap, elementos de la música colombiana y andina, música sinfónica y sonidos de rock duro y metal.

En ‘El vértigo al mirar hacia adentro’, Desvirtual transmite energía y fuerza en ‘Tras el cristal’, le canta a la intimidad para acompañar el desamor en ‘A voluntad’, tiene música ecléctica en ‘Desvirtual’, le canta a la indiferencia de la sociedad frente a los problemas individuales en ‘Cuando no alcanza el dolor’, presenta una canción intensa, desgarradora y melancólica en ‘Frente al ruido del cañón’, contiene historias íntimas que le hablan a la soledad en ‘No hay rumbo’ y aborda temáticas románticas de amor en ‘Mi destino’.

«Es un álbum multidimensional, como nosotros mismos, cómo todos los seres humanos. Hay canciones para todos los momentos del día. ‘Mi destino’ es excelente para iniciar el día bien acompañado, mientras que ‘Tras el cristal’ nos puede recargar de energía en esos días en los que necesitamos un poco de ayuda externa o mientras vamos de camino al trabajo. Otras canciones como ‘Frente al ruido del cañón’ o ‘Cuando no alcanza el dolor’ nos invitan a la reflexión como seres sociales; y canciones como ‘No hay rumbo’ o ‘A voluntad’ pueden acompañarnos en aquellas noches de soledad porque hablan de la soledad misma, y aunque esto parezca redundar alrededor de esos sentimientos, escuchar música triste cuando estamos tristes nos ayuda a recordar que no estamos solos, que no somos los únicos que estamos pasando por esas emociones y que estas forman parte de la vida misma», agrega la agrupación.

La portada del disco fue diseñada por Javier Norton @jiaver_notorn, un experto en el dibujo de entornos y figuras humanas a partir de finos trazos. La portada muestra una persona al borde del abismo, contemplándolo o a punto de saltar. En el abismo hay un ojo que lo observa y que observa a quién ve la portada también. Cuando entendemos que eso que observa desde el abismo también hace parte de nosotros mismos, podemos saltar con mayor decisión y aprender a conocernos mejor.

Desvirtual tendrá un par de presentaciones en Cali que informarán a través de sus redes sociales, de igual manera preparan algunos shows en otras ciudades del país. Entre abril y septiembre, el grupo planea complementar el lanzamiento del álbum con unas versiones especiales de sus canciones.

«Esperamos captar la atención de todo tipo de público, de todas las edades, que guste de la música hecha con pasión, entrega y dedicación. En Desvirtual todos somos músicos, vivimos por y para la música y esperamos que este esfuerzo pueda resonar con las personas que nos escuchen. Queremos tener muchos espacios para tocar en vivo porque es lo que más nos gusta hacer y en donde nos sentimos más cómodos, llevando nuestro mensaje a nuevas audiencias», concluye la banda.

Sobre Desvirtual

Desvirtual es una agrupación colombiana que busca traer el rock al contexto latinoamericano. Han recibido apoyo de medios como Radiónica y con el sencillo ‘Mi destino’ fueron ganadores de una mezcla por el reconocido productor Tweety González (Fito Páez y Gustavo Cerati) en una de sus Masterclass de mezcla y producción. Posteriormente, el grupo lanza su segundo EP en compañía de Robert Srzednicki, reconocido productor polaco en el mundo del metal progresivo por sus trabajos con bandas como Riverside y Lunatic Soul. En 2023 prepararon su homenaje a los 50 años del disco ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd, girando por más de nueve ciudades del país compartiendo su música junto a este imponente show. Actualmente, la banda caleña lanza su álbum debut ‘El vértigo al mirar hacia adentro’, un trabajo de más de 40 minutos de música en donde sus integrantes exponen plenamente su propuesta artística y con el que esperan seguir recorriendo ciudades para conquistar nuevos oyentes.

