DiDi lanza dos nuevas canciones

(@MinayaPR) La talentosa cantante urbana DiDi, está de fiesta por el gran éxito alcanzado con su primera canción “Malvada” y para celebrarlo, lanza 2 canciones más: una versión acústica de “Malvada” que se encuentra disponible desde hoy, así como también una segunda canción titulada: “Yo no soy de nadie” programada para el 28 del presente mes bajo Acropolis Music Team.

«Para mi ha sido una experiencia inolvidable ver como ‘Malvada’ ha calado en el corazón del publico… leer tantos comentarios lindos de los fans y tomar el tiempo para responderles… es algo muy lindo… y el solo hecho de saber que mi canción está siendo escuchada en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, es sencillamente fenomenal, es un sueño» asegura la joven dominicana.

«Malvada» versión acústica es definida por Didi como su forma de darle las gracias a toda la gente que la está apoyando desde el primer día y en esta versión se puede percibir otra faceta de su voz y estilo «no quiero darles solo lo urbano, sino también quiero brindarles el sentimiento y pasión que siento al cantar» expresa la joven.

En estos días acaban de terminar la grabación y filmación del vídeo musical de su segundo sencillo titulado “Yo no soy de nadie”, una canción con un poderoso mensaje de empoderamiento de la mujer, en donde trata la problemática de la violencia doméstica a ritmo de reggaetón.

Biografía:

Diana Carolina Martínez, «Didi», nació en Santo Domingo, República Dominicana. Desde muy joven comenzó a mostrar interés por la música. Tenía solo 7 años cuando escribió su primera canción. Al crecer en una familia de cantantes y compositores, se unió al coro de jóvenes en su parroquia, mientras seguía escribiendo canciones pop y soft rock.

Su pasión por el reggaetón comenzó luego de emigrar a Massachusetts, Estados Unidos. Después de su primer año en la Universidad, decidió cambiar de Administración de Empresas a cursos en línea de Especialización de la Industria de la Música ofrecidos por Berklee College of Music, para así tener más tiempo para concentrarse completamente en su carrera como cantante.

En enero de 2020, comenzó a escribir la primera de catorce canciones de reggaetón y trap latino que pudieran expresar sus sentimientos y punto de vista sobre distintos temas, incluyendo el empoderamiento de la mujer. En septiembre de ese año comienza a grabar sus canciones, en Springfield, Massachusetts.

