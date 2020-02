Conexión Social Digitel y Venezuela Sin Límites lanzan la campaña DAR a beneficio del Centro de Salud Santa Inés en Caracas

Enviando un SMS con la palabra DAR al número 327 (DAR) desde una línea Digitel los clientes 412 podrán apoyar las veces que quieran a las comunidades que participan en las jornadas del Centro de Salud Santa Inés, ubicado en La Vega – Caracas.

Conexión Social Digitel de la mano de Venezuela Sin Límites activa la primera campaña DAR de 2020 a favor del Centro de Salud Santa Inés, con el propósito de contribuir con jornadas de atención primaria, dirigidas a poblaciones vulnerables que habitan en comunidades aledañas al centro, como: Santa Ana y La Consolata en Antímano; Sector La Pradera de La Vega; Club de abuelos «Nuestra Señora del Buen Pastor» en Caricuao y Terraza 6 de Urb. Kennedy en Macarao.

Para colaborar, los clientes Digitel solo deben enviar los SMS que deseen al número 327 (DAR) con la palabra DAR. El costo del mensaje es de Bs. 10.000 más básico, más impuestos y todo lo recaudado será donado a esta institución, que hasta la fecha ha atendido de forma gratuita a más de 3.170 pacientes.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo hasta el 31 de marzo, en un esfuerzo por impactar positivamente en la calidad de vida de los pacientes que acuden a este centro asistencial.

El Centro de Salud Santa Inés es la principal iniciativa de salud de la Universidad Católica Andrés Bello y fue fundado en 1999 como un ambulatorio de gestión privada, alta calidad y precios solidarios. El programa “Jornadas comunitarias” fue inaugurado en 2016 con el objetivo de llevar los servicios de salud a las zonas más desatendidas, ofreciendo consultas de medicina interna, geriatría, ginecología, reumatología y cardiología.

Para conocer más sobre esta campaña visita www.venezuelasinlimites.org y las redes @venezuelasinlimites y @CSSI_UCAB del Centro de Salud Santa Inés.

Digitel y Venezuela Sin Límites lanzan campaña a beneficio del Centro de Salud Santa Inés was last modified: by

En : Notas de Prensa