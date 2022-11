Dimary Castro sigue imparable y lanza su nuevo sencillo «Se Te Nota»

La explosiva cantante Dimary Castro (@realdimarycastro) regresa con un nuevo tema, en el que reafirma contundentemente su sitial en el género urbano, la versátil artista continúa explorando y dejando al descubierto toda su sensualidad caribeña.

Después de lanzar «Bad Girl» y alcanzar más del millón de visualizaciones en su canal de YouTube, la boricua llega con su nuevo sencillo en promoción titulado «Se Te Nota». En la letra de este nuevo sencillo, Dimary deja ver su sexualidad de una forma más sutil, con barras llenas de mucha ternura y a la vez elegancia.

Esta es su quinta producción discográfica, en la que siente que está entrando a su esquina llena de confianza, además de lista de ocupar su sitial y continuar dominando con su presencia e inigualable carisma, como lo están logrando varias féminas exponentes de la industria musical.

«Se Te Nota» está creada al ritmo del reguetón, en las manos del productor Duran The Coach. En la misma, Dimary entrelaza su voz con el compás de la pista y hace de cada armonía una única, mostrando su calidad interpretativa y vocal.

Para ella, «Se Te Nota» es ya un éxito, una pieza memorable, ya que el público que la apoya en esta etapa goza de su energía, de sus letras y son fieles seguidores de sus movimientos, los que nos regala a través de sus videos y redes sociales.

«Cuando escucho estas historias y me pongo en sus zapatos, siento como ellas, lo vivo cuando lo expresó en la canción y quiero ser la voz de las que no se atreven a soñar, que con solo cerrar sus ojos e imaginar pueden ser libres», expresa Dimary sobre el tema. «Libres de sentir, libres de expresar sentimientos, deseos y, sobre todo, que tomando esta acción dan un paso adelante», añadió la artista nacida en el pueblo de Caguas.