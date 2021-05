Dj Andrea Hoyos se estrena en la radio

La reconocida Dj quien ha sido catalogada como una de las más influyentes de Latinoamérica y quien actualmente reside en Estados Unidos, llegará a todos los hogares de Venezuela a través de las señales 104.5 Musik FM en Caracas y 107.7 FM Panavisión en la Isla de Margarita.

Luego de una pausa obligatoria durante el 2020 por la pandemia, Hoyos inicia este año con buen pie ofreciéndole a su público venezolano todas sus mezclas en las que incluirá también la música urbana.

A partir de este viernes 29 dará inicio a las once de la noche, ideal para un pre-despacho antes de un buen fin de semana de fiesta, rumba y por qué no, una tertulia familiar desde casa oyendo semanalmente las mezclas de esta reconocida y aclamada Dj que estará desde Miami, Florida en directo con todos sus seguidores por Red Música 104.5 FM y los sábados a la misma hora en la Isla de Margarita por 107.7 FM Panavisión.

Su carrera sigue en ascenso internacional, recordemos que con tan sólo 22 años esta venezolana se posicionó en su país y recorrió seis más convirtiéndola en el fenómeno de las Djs femeninas del momento.

Actualmente prepara nueva música que incluyen colaboraciones importantes y que muy pronto estarán disponibles para el disfrute de todos los que siguen de cerca su música. Por ahora dejó saber a través de sus redes sociales: “Este viernes 29 de enero sacamos nuevos sets de reggaetón puyao’ y apretao’ por 107.7fm en Margarita y 104.5fm en Caracas” agregó.

Hoyos está certificada por la academia de artistas de New York como una Dj de talla internacional y la empresa norteamericana “Panas Films” la patrocina desde hace varios años. Su propósito siempre ha estado claro “Usar la música como lenguaje universal para llevar un mensaje positivo a la vida de todos los jóvenes que me escuchan” finalizó Andrea quien además tiene todos los sets en su canal de SoundCloud: https://soundcloud.com/djandreahoyos

Para conocer más de su música, carrera y todos los pasos que sigue dando con éxito fuera de su país, síguela a través de sus redes sociales @DjAndreaHoyos

