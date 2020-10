DJ Zardonic presenta su Remix para Desorden Público

Correspondiente al tema “Canto Popular 25 años”

Prensa Cresta Metalica

Este domingo 25 de octubre a las 5:00 pm, la agrupación de ska venezolano, Desorden Público, realizará el pre-estreno exclusivo de su disco “Canto Popular 25 años” utilizando la plataforma Zoom y aprovecharán la oportunidad para presentar el remix del tema del mismo nombre, el cual fue realizado por el DJ de mayor éxito internacional que ha dado Venezuela: Federico Ágreda Álvarez conocido artísticamente como ZARDONIC. Larense de nacimiento se ha hecho famoso en el mundo entero por su combinación de Drum and Bass con el Rock, especialmente el metal extremo. Esta producción discográfica luego estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 5 de noviembre.

Cuando se le pregunta ¿por qué un remix para Desorden Público cuando su especialidad son las bandas de rock extremo?, DJ Zardonic responde con la sinceridad que lo caracteriza: “esa banda es una de las instituciones más representativas de los últimas tres décadas de la música y la cultura venezolana, la pregunta correcta sería más bien ¿por qué no Desorden Público? Pero todo tiene su momento en la historia. Creo que hubiera podido hacer remixes para otros de sus temas, pero Canto Popular tiene ese golpe de energía que sientes cuando le das play al disco que lleva el mismo nombre, arranca y comienza el Desorden. Es locura y desenfreno sin pararle a nada y con toda esa fuerza logran llevar un mensaje completamente libre de violencia. Creo que necesitamos un poco más de eso”.

“La conexión entre Desorden Público y Zardonic se la debo a mi pana Reinaldo Villegas y al equipo de Semprenoi, que están llevando la imagen de la bebida XL Energy Plus en Venezuela y con quienes trabajo actualmente. De ahí hablé con Pasquale Spolzino, se hizo una reunión de Zoom con la banda y se acordó hacer el Remix para Canto Popular. Lamentablemente la sesión del tema original no estaba disponible, pero si la sesión de la versión 25 Años que tenía además otros riffs de guitarra que como ya sabes, al estilo de Zardonic le quedan perfectas. La banda se mostró muy satisfecha con el resultado y estuvimos todos siempre en comunicación constante. Espero sea la primera de muchas colaboraciones”, explicó.

El evento del pre-estreno exclusivo tendrá lugar este domingo 25 de octubre a las 5:00 pm hora de Venezuela. Utilizando la plataforma Zoom, Desorden Público colocará el disco “Canto Popular 25 años” completo, mostrarán el videoclip de la canción del mismo nombre y sonarán el remix realizado por Zardonic. Quienes estén interesados en asistir a la cita digital y comprar sus tickets, pueden ingresar al siguiente link: https://440liveticket.com/products/desordenpublico

Vale recordar que DJ Zardonic solo en Spotify obtuvo 3 millones de streams y 220 mil horas sonando en 65 países con su última producción discográfica Become, lanzada en 2018. En iTunes Rusia más de una vez ha ocupado el primer lugar de la cartelera de música electrónica. En Japón llegó al tercer puesto de los más vendidos de la electrónica y en EEUU en el mismo rango tuvo la novena posición. En 2019 llegó a la ronda final de los “Drum & Bass Arena Awards” del Reino Unido, en tres categorías, convirtiéndose en el primer latinoamericano en clasificar.

Instagram: https://www. instagram.com/djzardonic

DJ Zardonic presenta su Remix para Desorden Público was last modified: by

En : Gente