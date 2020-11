DJANE YENIFER DREAMS comenzará giras internacionales

Yenifer es una Dj pionera del género de la guaracha que se prepara para empezar con sus giras internacionales, después de ser reconocida por presentarse internacionalmente en más de 8 países y llevar sus presentaciones hasta Europa en países como Austria, suiza y Alemania, espera seguir llevando su género cada día más alto y su talento a cada rincón del mundo, en esta ocasión realizará una gira en el mes de diciembre por las ciudades principales de ecuador.

Su nombre es Yenifer Andrea Martínez molina, nació el 19 de octubre de 1991, actualmente reside en la ciudad de Medellín Colombia, después de terminar sus estudios universitarios en publicidad y mercadeo inicio en el mundo de la música en el año 2015, desde ahí su carrera se ha afianzado y se ha caracterizado por su brindar un alto nivel de energía en todas sus presentaciones y brindar un performance sexy que la diferencian de sus demás colegas.

A sus 29 años Yenifer Dreams es una dj se ha presentado en países tales como: Colombia, Chile, México, Ecuador, Venezuela, suiza, Austria y Alemania. Y también ha realizado presentaciones en prestigiosos conciertos y en grandes eventos de música electrónica, además de esto ha empezado a estudiar producción musical, y espera empezar con sus primeros sencillos y que sean todo un éxito para el gremio de la música electrónica.

Sus presentaciones se basan en un performance sexy que ha causado mucha controversia en la escena electrónica, sin embargo, ha sido algo muy atractivo para sus seguidores y todo el público ya que causa furor en cada una de sus presentaciones, Yenifer destaca que es una dj que presenta una propuesta distinta a su gremio y se caracteriza por hacer un show en topless siendo algo sexy y agradable para el público pero sin pasar a lo vulgar.

Esta artista promete llegar a presentarse en los mejores escenarios de música electrónica del mundo, y demostrar que la sensualidad de una mujer es solo un complemento para cada una de sus presentaciones, ya que durante estos 5 años de carrera ha desarrollado una excelente técnica en sus mezclas y se ha presentado antes públicos numerosos entre 1000 y 10.000 mil personas, manejando a la audiencia de excelente manera y caracterizándose como una de las mejores de la escena electrónica en la actualidad.

Para más información @ColombiaMusicInc

