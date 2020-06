Domingo García Hindoyan será el director titular de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a partir de septiembre de 2021

El venezolano Domingo García Hindoyan se convertirá en el nuevo Director Principal de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a partir de septiembre de 2021. Hindoyan se basa en el legado de Vasily Petrenko, quien renunciará después de 15 años y luego asumirá el papel de Director Laureado.

Domingo Hindoyan comentó:

“Desde la primera vez que trabajé con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, me encontré con un increíble grupo de músicos cuyas cálidas personalidades y pasión por la música brillaron. Esta orquesta es una gran fuerza colectiva formada por individuos brillantes.

Lo que me entusiasmó no fue solo la Orquesta sino la vibrante ciudad de Liverpool y su conexión histórica con la música y los deportes. Una orquesta es un embajador fundamental de las artes, y juntas nuestras prioridades serán preservar la gran herencia de la música que interpretamos, dar la bienvenida al público con sonidos sin precedentes y construir el futuro para las nuevas generaciones con proyectos educativos fructíferos.

Estoy encantado de ser el nuevo Director Principal de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y sé que juntos lideraremos un nuevo capítulo en su historia musical «.

Michael Eakin, director ejecutivo de la Royal Liverpool Philharmonic comentó:

«Estamos encantados de anunciar a Domingo Hindoyan como el nuevo Director Principal de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Un director brillante con pasión por la música y su papel en una ciudad como Liverpool. Domingo reemplaza a Vasily Petrenko, quien ha dirigido la Orquesta en los últimos 15 años. Me gustaría agradecer a Vasily, y espero con ansias su última temporada y darle la bienvenida de nuevo como Director Laureado desde septiembre de 2021. Aunque en este momento nos enfrentamos a tiempos difíciles, estamos entusiasmados con el futuro con Domingo al frente. Bajo su liderazgo, esperamos que la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra and Choir entusiasme e inspire a nuestro público en los años venideros ”.

Domingo Hindoyan es actualmente director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia. Ha trabajado con una gran cantidad de orquestas y compañías de ópera de fama internacional como Philharmonia Orchestra, London Philharmonic Orchestra, The Metropolitan Opera, Vienna Staatsoper, St Petersburg Philharmonic, Simón Bolívar Symphony Orchestra, Deutsche Staatsoper Berlin, Lyric Opera Chicago, Liceu Barcelona, ​​y El teatro Mariinsky. Hindoyan comenzó sus estudios musicales como violinista y se unió al programa El Sistema antes de pasar a estudiar violín y dirigir en la Haute École de Musique de Genève. En 2013 se mudó a Berlín, donde se convirtió en primer asistente de Daniel Barenboim en el Deutsche Staatsoper Berlin hasta 2016.

Como Director Principal, Domingo Hindoyan dirigirá una organización que incluye la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y Choir, así como Liverpool Philharmonic Hall, una de las grandes salas de conciertos del Reino Unido, una compañía juvenil que incluye la Liverpool Philharmonic Youth Orchestra and Choir, y actividades líderes de educación musical como In Harmony Liverpool y programas de Música y Salud Mental con fideicomisos locales del NHS. Hindoyan desempeñará un papel importante en el compromiso de la Filarmónica de Liverpool con la educación musical, el desarrollo del talento y el compromiso de la comunidad en todo Merseyside, algo que le apasiona. Hindoyan actualmente trabaja en estrecha colaboración con los jóvenes como parte de la sucursal de Ginebra de El Sistema que fundó en 2011.

Domingo Hindoyan se convertirá en Director Principal de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en septiembre de 2021.

