Donald Trump se declaró no culpable ante tribunal de Nueva York

El ex-presidente Donald Trump compareció el martes ante un tribunal de Nueva York y se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Los fiscales dicen que el ex-presidente trató de socavar la integridad de las elecciones de 2016.

Los fiscales dicen que Trump era parte de un complot ilegal para suprimir noticias negativas, que incluía un pago ilegal de $130,000 que el acusado ordenó para bloquear las noticias que podría afectar negativamente su campaña presidencial.

Según la acusación, la razón por la que Trump cometió el delito de falsificación de registros comerciales fue en parte para «promover su candidatura».

La acusación del gran jurado contra Trump la semana pasada se anunció el martes, proporcionando al público y al equipo legal de Trump los primeros detalles de los cargos específicos que enfrenta. La investigación se deriva de un pago silencioso realizado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

La voz del expresidente fue desafiada en la sala del tribunal. Trump entró, escaneando lentamente a los reporteros y observando al juez mientras hablaba.

El expresidente visitó la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan el martes, donde fue arrestado y puesto bajo custodia antes de ser arrestado.

Tras declararse no culpable, el expresidente se retiró de la corte.

La acusación del martes contra Trump en Manhattan fue un momento surrealista e histórico para Estados Unidos.

El juez que lleva el caso determinó el lunes por la noche que los medios no podían transmitir el proceso, negando las solicitudes de varias agencias, incluida CNN. Sin embargo, cinco fotógrafos de la agencia pudieron fotografiar a Trump y la sala del tribunal antes de que comenzara la audiencia.

