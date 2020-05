DR.Arturo Alvarado Pisani: El Covid-19 será vencido por la ciencia

Científicos se esmeran en desarrollar la vacuna lo antes posible

El Covid-19 será vencido por la ciencia

Una guerra de grandes marcas farmacéuticas e institutos de investigación en la que ganarán los seres humanos, tal como ha ocurrido en pandemias y pestes anteriores.

En el mundo hay 119 candidatas a vacuna para el Coronavirus Covid-19 y por lo menos, hay 12, que ya se están probando en humanos. Los científicos, principalmente, del mundo desarrollado están indagando sobre sus características, demografía, prevalencia, tratamiento y, por supuesto, sobre la vacuna, que vendría, en un mediano plazo a liberarnos del catastrófico virus.

Millones de dólares y euros se están invirtiendo en investigación y el Dr. Arturo Alvarado Pisani, doctor en Ciencias Fisiológicas y Médicas, mención Bioquímica, con postdoctorado en Bioquímica Cerebral y Espectroscopia. Magister Scientiarum en Farmacología, de la Universidad Central de Venezuela, quien les ha hecho seguimiento, aclara que en la actualidad, a mayo de 2020, solo existen candidatas a vacunas, como se llama en el argot científico.

Explica que esta exploración se rige por fases: la “pre-clínica”, en la que se experimenta en laboratorios y animales para, luego pasar a la “etapa clínica”, en la que se empieza a probar en humanos. “Posteriormente,-sostiene,- se parte de la ‘Fase 1’, enfocada en evaluar la seguridad. Una vez validada pasa a la ‘Fase 2’, en la que se mide eficacia. Si esta se autoriza, avanza a la ‘Fase 3’, en la que se utiliza en un gran número de pacientes, siendo ésta la etapa casi final antes de su aprobación”.

Explica el científico venezolano, que durante todo el proceso se sigue monitoreando la seguridad, por cuanto podrían aparecer efector adversos.

Alvarado Pisani se refiere a las primeras cinco investigaciones en marcha: La desarrollada por el Jenner Institute de la Universidad de Oxford, cuyo ensayo inició el 23 de abril con el objetivo de reclutar a 1.102 participantes entre 18 y 55 años en Oxford, Southampton, Londres y Bristol. “La vacuna ChAdOx1 nCoV-19 está integrada por el vector ChAdOx1 (una versión debilitada y modificado genéticamente del adenovirus que causa infecciones en chimpancés), que es capaz de producir la proteína espiga (S) de SARS-CoV-2, permitiendo la formación de anticuerpos endógenos contra estas proteínas y, en consecuencia, contra SARS-CoV-2”.

Otra de las candidatas a vacuna ha sido abierta en Fráncfort, Alemania, por el Paul-Ehrilich Institute. Explica que se desarrolla a partir del ARN del COVID-19 y que pertenece a la biotecnológica BioNTech, con sede en Mugancia. El ensayo incluye a 200 voluntarios sanos, entre 18 y 55 años, a quienes se les aplicará una o más de una variante de la candidata, cada una, ligeramente modificada. BioNTech dijo que estaba desplegando cuatro vacunas candidatas bajo un programa llamado BNT162 con su socio, el gigante farmacéutico Pfizer. También se planea hacer pruebas de la vacuna en Estados Unidos, una vez que ese país otorgue la aprobación regulatoria para las pruebas en humanos.

El doctor en Ciencias Fisiológicas y Medicas comenta que otra candidata es la utilizada también por la vacuna de la biotecnológica Moderna Therapeutics de Cambridge (Massachusetts), en colaboración con los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos que inició extraoficialmente el mes pasado (08/04/2020) el primer ensayo clínico de una vacuna contra COVID-19 en humanos basadas en el ARN mensajero.

Refiere que otra aspirante, estudiada en Estados Unidos es la INO-4800 de la compañía Inovio Pharmaceuticals, una empresa de biotecnología basada en Pensilvania. Está centrada en la inyección directa de ADN a través de un plásmido (una pequeña estructura genética) para que las células del paciente produzcan los anticuerpos para combatir la infección.

