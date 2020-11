Drizee presenta su nuevo videoclip «Frenesí»

La artista Drizee estrena en compañía de su equipo de producción de la casa Zero2DozerMusic, este VIDEOCLIP que fue hecho posible en compañía de los filmmakers Samuel Pulgar (PULGSTUDIO) y Felipe Cuervo (ARRIBA EL TERROR) encargados del rodaje y la edición, también la participación especial de Rohan Contreras profesional del shuffler dancer es un atractivo en este sencillo, en la estética y maquillaje Dash Sanchez con su arte facial, en la asesoría de imagen Maria Fernanda Rivero y Hector Alvarez (HA COMUNICACIONES) quien estuvo en en la direccion y produccion de este rodaje participando en todas las áreas del mismo junto a los chicos de ZERO2DOZER.

Drizee, es una cantante venezolana, quien llega a la industria musical durante el 2020 fusionando ritmos latinos con géneros musicales como EDM synthwave, chillwave, electrónica, pop y gaming music, entre otros. La artista junto con su casa productora Zero2dozer, impresiona con color y ambiente dentro sus composiciones musicales y se convierte en una artista que permite elevar emociones y sentimientos que se creían olvidados para la época.

Este es el sencillo debut FRENESÍ de la artista Drizee y el primero de su LP: #Artificial el cual será publicado en el año 2021, cuenta con la producción musical de Fid Dozer y Luis Puente, ambos multi instrumentistas, cantantes y compositores con una larga trayectoria.

El uso de colores vivos y ambiente fresco en la canción FRENESÍ nos dará la posibilidad de conectarnos con otras emociones y sentimientos que se creían olvidados para la época.

NOTA DE PRENSA

