Economía de EEUU se hunde casi 33% por la pandemia del COVID-19. La economía estadounidense sufrió una espectacular contracción en el segundo trimestre debido a la pandemia del coronavirus con una caída del PIB de 32,9%, según los datos del gobierno publicados este jueves.

La contracción, que es menor a las expectativas de los analistas, igualmente marca el peor desempeño de la historia, desde que comenzaron los registros en 1947.

Estas cifras publicadas por el Departamento de Comercio muestran el crecimiento anualizado por lo que no son comparables con los indicadores que usan otras economías avanzadas.