Ed López, Ejemplo de constancia y talento en la industria del entretenimiento

Eduardo López, es un ingeniero y productor musical venezolano, que hace vida dentro de la exigente industria de la grabación a nivel internacional. Ha trabajado con las mejores disqueras y productoras del mundo de la grabación, televisión y cine; desde hace casi una década ha laborado con disqueras como Sony Music Latin, Universal Music Group, Virgin EMI Records, Decca Records, entre otros. Así como con productoras de contenido audiovisual como Legendary, Universal Pictures, Amazon Prime Video, Nat Geo Kids, Sony Pictures Television y Hallmark Channel.

En cada proyecto en el que Ed se incorpora busca plasmar su identidad artística y le otorga una visión estética particular, siendo este su mayor punto de interés. Descubrir sus proyectos es adentrarse en un mundo artístico extenso que se refleja en sus variadas colaboraciones.

En Venezuela trabajó en proyectos musicales junto a artistas importantes para la escena cultural de nuestro país, como lo son Alfred Gómez Jr, Buenaparte, C4 Trio, Tomates Fritos, Boston Rex, Neguito Borgas y Noel Grisanti. Su talento lo llevó a trabajar fuera de nuestras fronteras con grandes artistas internacionales como Sting, Maluma, Santiago Cruz, Gregory Porter, entre muchos otros.

El recorrido creativo de este productor se extiende a la producción en Cine y TV. El nombre de este venezolano forma parte de películas y series como The Great Wall (Legendary / Universal Pictures), American Playboy: The Hugh Hefner Story (Amazon Prime Video), Animal Mania (Nat Geo Kids), Nickelodeon’s Kid Choice Awards 2016 Colombia (Sony Pictures Television / Teleset), Hallmark Channel, entre otros. Adicionalmente se encargó de la grabación, edición y adaptación del musical Murphy’s Legacy: Irish Dance Show (Loft Music), el cual ha girado por toda Europa y Estados Unidos desde el 2015 hasta la actualidad.

