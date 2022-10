Eddy Marcano crea una nueva orquesta y presenta su cuarteto Onda Nueva

El violinista y director de orquestas venezolano, Eddy Marcano, está de vuelta con muchas actividades y buenas noticias, comenzando el jueves 6 de octubre, presentando un concierto con su nuevo ensamble, el Cuarteto Onda Nueva; al día siguiente será el gran estreno de la Houston Latin Chamber Orchestra, agrupación ideada y fundada por el propio Marcano junto a un selecto grupo de músicos del más alto nivel de EEUU, Colombia, Costa Rica, China y Venezuela. Ambas presentaciones se enmarcan en un tributo dedicado al maestro mexicano Eduardo Mata, cuyo escenario será el Match Theater de Houston. Además, para finales de 2022 y principios de 2023 tiene previsto el lanzamiento de 3 discos.

Las producciones discográficas que planea sacar al mercado son: un disco de guitarra y violín dedicado a la música latinoamericana, junto al virtuoso guitarrista venezolano radicado en Italia, Manuel Trejo. El segundo álbum se enfoca en la Onda Nueva y la obra de Aldemaro Romero, contando con los arreglos y dirección musical del pianista ganador del Grammy, Baden Goyo y donde participan invitados de la talla del gran trompetista Pacho Flores, Héctor Molina de C4Trío y el contrabajista Freddy Adrian entre otros. El tercero está dedicado al compositor Luis Laguna, eminente cultor de la música tradicional que fue grabado en España, junto al renombrado guitarrista Jesús “pingüino” González, quien fue el arreglista.

En relación a los conciertos de esta semana, Eddy Marcano explicó: “Este jueves 6 de octubre tocaré con mi Cuarteto Onda Nueva, junto a destacados invitados especiales y será una gala muy hermosa, dedicándole al maestro Mata obras de la música latinoamericana, donde tocaremos temas de Piazzolla y Aldemaro Romero. Al día siguiente tendremos la gran premier de la Houston Latin Chamber Orchestra, que fundé incorporando a colegas músicos pertenecientes a distintas orquestas profesionales de alto nivel. Existen muchas expectativas ante esta nueva orquesta que interpretará piezas de compositores venezolanos y latinoamericanos; allí estaré como solista junto al eminente flautista Manuel Rojas”.

“Estoy muy entusiasmado con la creación de la Houston Latin Chamber Orchestra, tenemos grandes planes y quiero posicionarla como una de las mejores agrupaciones de cámara del continente. El concierto debut de este 7 de octubre con el homenaje al maestro Mata es un primer paso importante, luego tenemos proyectado hacer una gira por EEUU, inclusive hay planes para grabar un disco de repertorio clásico-latinoamericano con Pacho Flores como solista y otros artistas de renombre internacional. Me siento orgulloso de haber fundado esta orquesta y sé que llegará muy lejos”, enfatizó el orgullo de la Isla de Margarita.

La agenda del maestro Marcano continúa el 28 octubre, también en Houston, con un concierto junto al cantante Juan Carlos Ruíz, el pianista Leo Blanco y el contrabajista Gonzalo Teppa, tocando temas del proyecto Venezuelan Song Book. El 4 de diciembre viajará a San Juan, Puerto Rico, donde será el violinista solista de la Orquesta de Cámara de Puerto Rico, dirigida por Carlo Flores, interpretando la obra “Las 4 Estaciones” de Astor Piazzolla. Para el 2023 tiene prevista una gira por Europa y Latinoamérica, que incluye a Venezuela, como solista y director de distintas orquestas de El Sistema; también actuará junto a su cuarteto, sumando presentaciones en Caracas y en la Isla de Margarita.

Para el concierto del día 6 de octubre del Cuarteto Onda Nueva, Eddy Marcano, quien participa como violinista y director, estará acompañado por Juan Pablo Romero en la batería, Rangel Morao en el Piano y Layo Puente en el contrabajo. Tendrá como invitados especiales a Inés María Bravo en la voz, Leonardo Soto en el vibráfono, Ismel Campos en la viola, Brenda Rangel en el violín, Enn René Díaz en el violoncelo y Miguel Silva en el cuatro y la guitarra.

