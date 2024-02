Edgardo “El Bambino” presenta su nuevo sencillo “Por Nada”.

El reconocido cantante puertorriqueño Edgardo “El Bambino” presenta su nuevo sencillo titulado “Por Nada”, una canción romántica que expresa el amor incondicional que siente por su pareja. “Por nada yo cambio lo que por ti siento”, dice el estribillo de este tema que promete ser un éxito entre sus seguidores.

“Por Nada” es una composición de la talentosa Gloria González, una de las más prolíficas y exitosas compositoras de música popular y salsa de Puerto Rico. Los arreglos musicales estuvieron a cargo del maestro Willie Melo, un joven y destacado productor que ha trabajado con artistas como Willy Melo, Hamil Cuasmayan y Alex Estela.

Edgardo “El Bambino” es un cantante con una trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo de la música. Formó parte de diversas agrupaciones como Los Rukanos, La Nueva Época, Orquesta Éxodo y luego con La Corporación Latina de Puerto Rico. Su voz se ha caracterizado por su versatilidad y su capacidad de interpretar diferentes géneros musicales, desde la salsa hasta el bolero.

Con este nuevo sencillo, Edgardo “El Bambino” busca conquistar al público con una propuesta fresca y sentimental, que refleja su madurez artística y su pasión por la música. “Por Nada” ya está disponible en las principales plataformas digitales.

