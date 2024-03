Edwin “El Calvito” Reyes junto a Melina Almodóvar presenta nuevo sencillo «DOS PA’LANTE»

Con Clase Récords & Media nos trae al Cantautor Puertorriqueño, Edwin “El Calvito” Reyes, junto a la inigualable, Melina Almodóvar “La Muñeca de la Salsa”, con el tema, DOS PA’LANTE.

DOS PA’LANTE, es un tema escrito por el legendario compositor puertorriqueño Edgardo Irizarry, y es un arreglo espectacular, del chileno, Robert Requena.

DOS PA’LANTE, trata de capturar una historia donde “Las Abuelitas” dan los mejores consejos a sus nietos. ¿Usted tiene a su abuelita a su lado? ¿Le ha dado consejos? Y los que ya, no la tienen (EPD Todas), ¿qué consejos todavía conservan?

En cuanto a la interpretación de este tema; debemos resaltar la explosividad que caracteriza a ambos artistas (El Calvito Reyes & Melina Almodóvar) la cual, es una que el público salsero esperaba con ansias. Ambos artistas, con una gran gama de seguidores, son también productores de eventos, trabajadores incansables para con sus comunidades y sobre todo, muy queridos por el público internacional. ¡Vaya mezcla de talentos! La salsa tiene futuro seguro, con artistas como Melina Almodóvar y El Calvito Reyes.

Esperamos de todo corazón que este tema sea de su agrado.

Al momento de este comunicado, sentimos la seguridad de que será de su agrado y usted lo añadirá a su “playlist” favorito en YouTube, Spotify, Apple Music, etc.

Definitivamente, podemos ver como nuestros amigos “El Calvito” Reyes y Melina Almodóvar, siguen atreviéndose a ser diferente; apostando a su visión y la de sus equipos. ¡Créditos en detalle, adjuntos!

Para Contrataciones:

CON CLASE RECORDS

Oficina: +1-912-980-8476

(Disponible en WhatsApp)

E-mail: ConClaseArtist@gmail.com

Conoce a Edwin “El Calvito” Reyes más a fondo.

TODOS SUS ENLACES AQUI: https://linktr.ee/elcalvitoreyes

