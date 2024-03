Edwin Ortiz y La Mafia Del Guaguanco develan “Diferente a las Demás” en Honor a la Mujer

Miami, FL (21 de marzo de 2024). – Con un mensaje poderoso y una melodía cautivadora, Edwin Ortiz y La Mafia Del Guaguanco lanzan su nuevo sencillo “Diferente a las Demás”, en colaboración con la destacada Vivian Mojica. Este tema, que vio la luz el 1ro de marzo en honor al Mes de la Mujer, se erige como un himno para aquellas mujeres que, en cuestiones de amor, se dan a respetar frente a la adversidad y la traición.

“Diferente a las Demás” es más que una canción; es un reconocimiento a la fortaleza y dignidad de las mujeres que enfrentan desafíos con valentía y se mantienen firmes en sus convicciones. Grabado en Puerto Rico y bajo la dirección musical del Maestro Isidro Infante, este sencillo promete ser un estandarte de empoderamiento y respeto.

Edwin Ortiz y La Mafia Del Guaguanco invitan a la audiencia global a escuchar y sentir la fuerza de “Diferente a las Demás”, disponible ya en todas las plataformas digitales. Únete a la celebración de la singularidad y el espíritu inquebrantable de las mujeres alrededor del mundo.

Contacto

Correo Electrónico

edwin.ortiz@lmdgsalsa.com

Edwin Ortiz y La Mafia Del Guaguanco develan “Diferente a las Demás” en Honor a la Mujer was last modified: by