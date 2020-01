EEUU pide a sus ciudadanos «abandonar Irak inmediatamente»

EEUU pide a sus ciudadanos a «abandonar Irak inmediatamente».

La embajada de Estados Unidos en Irak instó a salir inmediatamente del país a los estadounidenses y recomienda que lo hagan preferiblemente por avión, en un comunicado difundido este viernes. En él reitera las medidas de seguridad y precaución difundidas para 2020 por el Departamento de Estado norteamericano.

La embajada estadounidense suspendió sus operaciones el pasado 1º de enero un día después del acoso a su sede, que el comunicado oficial atribuyó a «los ataques de milicias en el complejo de la Embajada de Estados Unidos».

Los ataques de las milicias apoyadas por Irán, como las define Estados Unidos, desaconsejan acercarse a la legación diplomática, agrega el comunicado, que precisa que el consulado de Erbil continúa abierto.

El ataque que Estados Unidos realizó esta madrugada en Bagdad y en el que murió Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, y un líder de la milicia chií de Irak, Multitud Popular, ha elevado la tensión en toda la región, por lo que Estados Unidos recomienda a sus nacionales extremar las precauciones.

Las milicias progubernamentales Multitud Popular informó de que el vehículo en el que viajaban los dos responsables fue blanco de un bombardeo estadounidense en la carretera del aeropuerto internacional y el Pentágono confirmó poco después el ataque, que buscaba «disuadir» futuros planes de Irán contra intereses norteamericanos en Oriente Medio.

Sin embargo, Estados Unidos responsabiliza al grupo Kata’ib Hezbolá, que opera bajo el paraguas de la Multitud Popular, del frecuente lanzamiento de proyectiles y cohetes contra intereses estadounidenses en suelo iraquí en los pasados meses, lo que ha llevado a una escalada de la tensión que culminó en el ataque de este viernes

