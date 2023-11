Se presenta en Caracas y en Miami Documental ‘Niños de Las Brisas’

El documental “Niños de Las Brisas”, dirigido por Marianela Maldonado y producido por Luisa De La Ville, se presentará en Caracas del 23 al 29 de noviembre de 2023 en el Trasnocho Cultural, en el marco del Festival de Cine de Derechos Humanos Miradas Diversas, evento organizado por el Circuito Gran Cine y la organización PROVEA; además de presentarse en el Auditorio Padre Sucre de la UCAB el 29 de noviembre, en la Feria del Libro.

Asimismo, el 7 de diciembre de 2023 el documental “Niños de Las Brisas” será la película de apertura en la Muestra “Cinema Venezuela”, que se llevará a cabo en The Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami, en Coral Gables, muestra que se extenderá hasta el 10 de diciembre, y en la que se podrán ver las producciones venezolanas más recientes.

“Niños de Las Brisas”, es un documental que sigue la historia de tres jóvenes músicos resilientes en un país desafinado. Edixon, Dissandra y Wuilly luchan por convertirse en músicos profesionales dentro de «El Sistema» durante una década marcada por una profunda crisis política y económica en Venezuela.

Este film ha logrado un destacado reconocimiento en festivales internacionales consolidando su impacto en la escena cinematográfica global.

Su estreno mundial en el Festival de Sheffield en el Reino Unido en junio de 2022 marcó el inicio de su exitoso recorrido, seguido por su participación en prestigiosos eventos como el DOC NYC en Estados Unidos y el Bertha Doc House en el Reino Unido. La película ha sido aclamada en festivales de Corea del Sur, Francia, Guyana Francesa, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, México, Latvia, República Dominicana, Bélgica, entre otros, donde ha sido galardonada con múltiples premios y reconocimientos. En las próximas semanas también participará en festivales en Turquía y Argentina.

Algunos de los premios destacados que ha recibido la película incluyen el Premio SACEM al Mejor Documental Musical del año en Francia otorgado por los músicos y compositores franceses, en 2022; el galardón al Mejor Director en el FIFAC (The International Caribbean Amazon Documentary Film Festival) en Guyana Francesa, 2022; el reconocimiento como Mejor Documental en el Festival Reflets du cinéma ibérique et latino-américain en Lyon, Francia, 2023; el Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival International du Film Documentaire de Martinique, en Martinica, 2023; y el 2023 SOCIAL CHANGE AWARD otorgado a Luisa De La Ville como Productora de «Niños de Las Brisas». Mejor Documental (Premio ex aequo) – Festival de Cine Venezolano en Mérida, Venezuela, 2023.

De igual forma, la película ha tenido una importante recepción en el mercado educativo, siendo las proyecciones más recientes en la Universidad de Cornell, NY, y en un festival de cine estudiantil en el IUT de París, en el cual le fue otorgada una mención especial como Mejor Documental.

La película «Niños de Las Brisas» se podrá ver en Caracas, en el Trasnocho Cultural, del jueves 23 al lunes 27 de noviembre a las 6:00 pm, y los días martes 28 y miércoles 29 de noviembre, a las 4:00 pm; así como también en el Auditorio Padre Sucre de la UCAB, el 29 de noviembre a las 12:00 p.m.

Página web:

https://www.childrenoflasbrisas.com/